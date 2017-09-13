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МИД: Литва искусственно нагнетает напряженность вокруг БелАЭС

14.09.2017 12:44 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 сен — Sputnik. Литва искусственно нагнетает напряженность вокруг строительства белорусской атомной станции в Островце (БелАЭС), заявил в четверг официальный представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

МИД: Литва искусственно нагнетает напряженность вокруг БелАЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
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Литва накануне приняла постановление по блокировке электроэнергии с БелАЭС. По словам представителя МИД, этот факт — еще одно подтверждение избранной литовской стороной "отнюдь не соседской практики искусственного нагнетания напряженности".

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"Раньше литовская сторона заявляла, что сделает все для остановки строительства (атомной станции — Sputnik). После принятия плана, можно констатировать, что наши литовские партнеры уверены в успешном вводе БелАЭС в эксплуатацию", — отметил Мирончик.

По словам представителя ведомства, вместо конструктивного диалога соседняя страна предпочитает "изобретать все новые меры призванные продемонстрировать их непреклонность и готовность к противостоянию и всячески пытаются создать стройке скандальный имидж".

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"Кстати, я не удивлюсь, если в самое ближайшее время ряд крупных западных СМИ найдут повод опубликовать обширные материалы на тему БелАЭС… Естественно — с очаровательным, едва уловимым литовским акцентом", — заключил Мирончик.

Несмотря на все завершения белорусской стороны и возведение станции исключительно по мировым стандартам, Литва и Польша продолжают высказываться резко негативно против атомной станции.

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Теги: Минск
 
 
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Официальный представитель МИД не исключил появление в скором времени в западной прессе материалов о БелАЭС "с литовским акцентом".

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