14 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал качество прогнозов погоды, которые находятся в ведении департамента по гидрометеорологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Об этом глава государства заявил сегодня, назначая на должность министра Андрея Худыка , передает корреспондент БЕЛТА.

"Их прогнозы порой не то что читать… Иногда, прочитав, хочется, чтобы вообще ничего там не прогнозировали. Там больше тысячи человек. Займитесь этой структурой и научитесь работать у структуры - совсем небольшая - в нашей армии сесть (в ВВС и войсках ПВО) - на трое суток информация по часам, и ни разу не ошибались", - сказал Президент.

"И когда я читаю вашу информацию, а я каждый день ее получаю, у меня желание просто разогнать эту организацию. Если не умеете работать, свяжитесь с военными уже, научитесь у них работать", - добавил белорусский лидер.-0-