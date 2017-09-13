|
"Иногда хочется, чтобы вообще ничего не прогнозировали" - Лукашенко недоволен работой метеорологов
14.09.2017 13:23 — Новости Политики | БелТА
14 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал качество прогнозов погоды, которые находятся в ведении департамента по гидрометеорологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Об этом глава государства заявил сегодня,
"Их прогнозы порой не то что читать… Иногда, прочитав, хочется, чтобы вообще ничего там не прогнозировали. Там больше тысячи человек. Займитесь этой структурой и научитесь работать у структуры - совсем небольшая - в нашей армии сесть (в ВВС и войсках ПВО) - на трое суток информация по часам, и ни разу не ошибались", - сказал Президент.
"И когда я читаю вашу информацию, а я каждый день ее получаю, у меня желание просто разогнать эту организацию. Если не умеете работать, свяжитесь с военными уже, научитесь у них работать", - добавил белорусский лидер.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал качество прогнозов погоды, которые находятся в ведении...
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии