Андрей Худык

14 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Андрей Худык назначен министром природных ресурсов и охраны окружающей среды. Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства акцентировал внимание нового министра на выявлении новых залежей полезных ископаемых. "Бывшему министру была поставлена серьезнейшая задача по природным ресурсам. Что мы знаем о нашей стране? То, что на поверхности, мы это видим. А вот что там - под землей - не все. Поэтому ваша задача - разобраться, что там, под землей. И прежде всего то, что нам крайне необходимо сегодня. Понимаете, о чем идет речь", - сказал Президент.

Вторая важная задача - охрана окружающей среды. "Мое отношение к природе вы знаете. Оно чрезвычайно уважительное, и я требую неукоснительного исполнения своих решений по охране природы", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он констатировал, что по сравнению с рядом стран, в том числе соседних, в этом вопросе в Беларуси наведен порядок. "Потому что жестокое отношение к нарушителям. Но все больше и больше меня информируют, что у нас появилось немало проблем, связанных с той сферой, которая контролируется инспекцией охраны животного и растительного мира. Очень некрасивые факты прослеживаются. Но вы знаете, какие мы меры принимаем. Это будут самые жесткие меры", - заявил Президент.

"Природа - это дар божий, мы его должны сохранить и еще в лучшем состоянии передать своим детям и внукам, - сказал белорусский лидер. - Поэтому займитесь серьезно, как вы это умеете делать. Займитесь наведением порядка и дайте результат по ресурсам и защите нашей природы. Все эти карьеры, животноводческие фермы, откуда жижа в реку течет…".

Андрей Павлович Худык родился в 1959 году в селе Островчане Каменец-Подольского района Хмельницкой области Украины.

В 1987 году окончил Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт. В 2006 году - Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации (переподготовка).

Трудовую деятельность начал в 1977 году электрослесарем по ремонту электрооборудования Каменец-Подольского цементного завода.

С 1978 по 1980 год служил в рядах Советской Армии.

Затем работал на различных должностях на сельхозпредприятиях Гродненской области. В 1988-1999 годах - председатель колхоза имени Кирова Ивьевского района Гродненской области. В последующем руководил Браславским агропромышленным комбинатом в Витебской области.

2001-2002 годы - первый заместитель председателя - начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Волковысского райисполкома Гродненской области. С 2002 по 2011 год поочередно возглавлял Дятловский и Лидский райисполкомы. 2011-2013 годы - заместитель председателя Гродненского облисполкома. С 2013 по 2014 год - председатель Гродненского горисполкома.

С 2014 года по настоящее время работал в должности заместителя управляющего делами Президента Беларуси.-0-