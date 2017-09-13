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Министром природных ресурсов назначен Андрей Худык

14.09.2017 13:36 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 сен — Sputnik. Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды назначен Андрей Худык, соответствующее решение принял в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко.

Минприроды проработало без министра все лето: предыдущий глава ведомства, Андрей Ковхуто, был отстранен от должности в июне из-за подозрения в организации служебного подлога.

В четверг новым министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Лукашенко назначен Андрея Худыка, который работал последние три года замглавы Управделами президента.

"Бывшему министру была поставлена серьезнейшая задача по природным ресурсам. Что мы знаем о нашей стране? То, что на поверхности, мы это видим. А вот что там — под землей — не все. Поэтому ваша задача — разобраться, что там, под землей. И прежде всего то, что нам крайне необходимо сегодня. Понимаете, о чем идет речь", — дал поручение Лукашенко.

Президент напомнил новому министру свое отношение к природе — "чрезвычайно уважительное". По словам главы государства, в сфере охраны природы в Беларуси порядок наведен.

"Потому что жестокое отношение к нарушителям. Но все больше и больше меня информируют, что у нас появилось немало проблем, связанных с той сферой, которая контролируется инспекцией охраны животного и растительного мира. Очень некрасивые факты прослеживаются. Но вы знаете, какие мы меры принимаем. Это будут самые жесткие меры", — отметил Лукашенко.

Глава государства добавил, что природу необходимо сохранить и в лучшем состоянии передать потомкам. От министра Худыка он ожидает того, что тот займется вопросами серьезно — "как вы это умеете делать".

Новому главе Минприроды 59 лет, он родился в селе Островчане в Хмельницкой области Украины. Учился в сельскохозяйственном университете в Санкт-Петербурге, российской академии госслужбы при президенте РФ.

Трудовую карьеру Худык начал слесарем, в разное время возглавлял ряд районов, два года был замглавы Гродненского облисполкома, с 2013 по 2014 — главой горисполкома Гродно. С 2014 года был замглавы управделами президента.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Внимание нового главы Минприроды должно быть сконцентрировано на поисках новых залежей полезных ископаемых.

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