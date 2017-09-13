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Союзный Совмин пройдет в Гомеле в ноябре-декабре

14.09.2017 15:06 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 сен — Sputnik. Главы правительств Беларуси и России в телефонном разговоре в четверг договорились провести заседание Совета министров Союзного государства в ноябре-декабре 2017 года в Гомеле, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.

Там отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.

Союзный Совмин пройдет в Гомеле в ноябре-декабре
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Во время разговора Кобяков и Медведев договорились о проведении в ноябре-декабре 2017 года в Гомеле очередного заседания Совета Министров Союзного государства. Конкретная дата его проведения будет согласована в рабочем порядке", — добавили в пресс-службе.

Во время телефонной беседы главы двух правительств обсудили также актуальные вопросы взаимодействия между странами как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений.

Кроме того, Кобяков поздравил своего российского коллегу с днем рождения. Он высказал уверенность, что знания Медведева, его богатый опыт и профессиональный подход к делу будут и впредь служить интересам дружественного народа России, а также содействовать укреплению отношений стратегического партнерства между странами.

Белорусский премьер также выразил готовность к дальнейшему конструктивному взаимодействию в целях реализации перспективных совместных проектов и повышения экономического потенциала двух стран.

Как ранее сообщал Sputnik, в четверг российскому премьеру исполнилось 52 года.

Дмитрий Медведев родился в 1965 году в интеллигентной семье, родители его были преподавателями. Будущий политик учился хорошо, по словам преподавателей родной школы, он и сегодня поддерживает связь со школьными педагогами.

После поступил и успешно окончил юрфак ЛГУ (ныне — СПбГУ), а в 1990 году и аспирантуру — в результате больше десяти лет преподавал на родном факультете.

В 1999-м Дмитрий Медведев переехал жить в Москву по приглашению Владимира Путина, который являлся тогда председателем правительства России. В 2008-м он стал третьим президентом России. После завершения своего президентского срока Медведев начал работать главой правительства.

Не всю жизнь Медведев занимался только правом и политикой. Например, до того, как начать практику юриста, он работал дворником.

Также Медведев является соавтором учебного пособия "Гражданское право". Известен политик и как активный пользователь Instagram, на его страничку подписано 2,8 миллиона человек, политик много раз становился поводом для ярых обсуждений в соцсетях на эту тему — фолловеры любят селфи и фото природы, сделанные Медведевым.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Об этом по телефону договорились премьер-министры Беларуси и России, Кобяков также поздравил Медведева с днем рождения.

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