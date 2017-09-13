14 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует от руководства районов решения социальных вопросов. Об этом глава государства заявил сегодня, согласовывая назначение новых руководителей местной вертикали власти, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент акцентировал внимание, что требования к руководителям исполкомов районного уровня постоянно возрастают и одновременно с этим они получают все более широкие права. Пример этому - уборочная кампания этого года.

"Единственно, по-народному скажу, - вы не должны работать с губернаторами и с другими по принципу "он - начальник, а вы - дурак". Этого быть не должно. Вы фактически люди, назначаемые Президентом. Никто не может вас ни отстранить от должности, ни какими-то другими вопросами заниматься без разрешения Президента. То есть вы имеете солидные индульгенции, солидное прикрытие со стороны Президента, - заявил Александр Лукашенко. - Но, конечно, и спрос с вас будет особый. Умейте эту возможность использовать для того, чтобы где-то возразить, высказать свое мнение, если вы видите, что надо так, а не иначе сделать".

"Вы должны быть не безмолвными исполнителями, хотя исполнительская дисциплина очень важна. Вы руководители важнейших звеньев нашего государства. От того, как будете работать вы, будет зависеть уровень дисциплины и благополучия нашего государства", - подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что именно руководители районов находятся на переднем крае, непосредственно взаимодействуют с гражданами на местах и являются главными представителями Президента в том или ином районе. "Я вас прошу, чтобы вы, понимая это, достойно действовали", - сказал глава государства.

"Не рубите с плеча. Время всегда непростое. Но сейчас тем более, когда надо определять, с кем работать. Я сторонник того, чтобы вы всегда дали шанс человеку, если он хочет работать. Нет - значит, не затягивайте время. Подбирайте себе людей, с которыми вы можете реализовывать задачи, стоящие перед вами", - посоветовал Президент.

Вместе с тем он еще раз подчеркнул необходимость быть очень аккуратными в решении вопросов, затрагивающих жизни и судьбы людей. "Все мы сегодня начальники, а завтра - простые люди. Сто процентов - от вас до Президента - все мы когда-то будем простыми людьми. Надо понимать и уважать людей, с которыми мы работаем. Но дисциплина и спрос - это вопрос номер один. Потому что этого у нас в стране как раз не хватает", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что никто не отменял требование декрета №3, который в народе прозвали "декретом о тунеядцах". "Это будет ваш документ. Вы на месте должны определить, кто у вас не работает, а должен работать, и заставить их всех работать. В этом будет основная суть документа. Не из Минска надо управлять этими процессами", - сказал Александр Лукашенко.

"Вы должны с ними (теми, кого касаются нормы декрета. - Прим. БЕЛТА) разобраться. Вот и все решение вопроса. Тогда они не будут ходить и кричать "гвалт". Кому-то надо помочь, кого-то надо за руку привести на работу, кого-то перепрофилировать, обучить новым специальностям, а кого-то просто наклонить, - отметил белорусский лидер. - Вы знаете, что это за безработные, что это за контингент, я тоже знаю, помню еще с советских времен. Поэтому занятость - вопрос очень важный. Людям надо предлагать работу, создавать рабочие места".

Президент напомнил о задаче по увеличению средней заработной платы до Br1 тыс. "Когда мы этого уровня достигнем, мы можем спокойно любому человеку из 10 миллионов сказать: мы вам помогли, чтобы вы могли покушать и семью накормить, ну а дальше уже напрягайтесь и работайте сами. Мы, конечно, не будем в стороне, будем помогать, поддерживать. Но это важнейший вопрос", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент акцентировал внимание на необходимости контроля ситуации в сфере ценообразования. "Вы должны видеть - пускай это люди будут вас информировать, контролеры ваши, подключите профсоюзы (они очень эффективно это делают). Они вам подскажут", - сказал Александр Лукашенко. "Вы предупредите всех, кто у вас занимается продажами, а потом, получив информацию, проверьте и снимите кому-то голову, если он необоснованно задирает цены", - добавил глава государства.

В целом Президент посоветовал аккуратно подойти к этому вопросу. "Сделайте так, чтобы предприятия не свернули свою работу. Но в то же время вы должны видеть, что у нас сегодня нет оснований для роста цен. Наоборот, инфляция сокращается. Хотя бы застолбиться на этом уровне, который мы имеем. Это тоже ваш вопрос", - отметил Александр Лукашенко.

"Это то, что волнует наших людей - заработная палата, ценообразование и работа. Но главное - это работа - дать человеку возможность работать и заработать", - резюмировал Президент.

Александр Лукашенко убежден, что руководителю района просто необходим инструментарий в виде вспомогательных организаций, благодаря которым они смогут эффективно претворять в жизнь те или иные решения. "Я не вижу района без "Сельхозтехники" (мощная ремонтная база), "Сельхозхимии", "Райагроснаба" (который обеспечивал запчастями и прочими услугами) и нефтебазы. Если где-то не восстановили, надо срочно завершить эти процессы. Мы будем уделять этому серьезное внимание, - сказал глава государства. - И потом, что за председатель райисполкома, если у него нет небольшой компании, которая может осуществить какую-то стройку? Это строительные ПМК. Они у нас уже были. И мы их практически во всех районах восстановили. А вот как они работают - это вопрос".

"То есть вы - хозяева. У вас должен быть под руками инструмент, которым вы, управляя, сможете решать вопросы в своем районе и, может быть, оказывать услуги и в других районах, зарабатывая какую-то копейку", - добавил белорусский лидер

Президент отметил, что в этом районе очень красивые места и лично он любит этот городок, считает, что это место, где удобно жить людям. "Я планирую побывать в Лоеве, и мы уже там конкретно обсудим некоторые вопросы его развития, хотя в свое время мы немало сделали для развития этого городка. Это просто чудесное место в Беларуси, одно из красивейших", - сказал он.

Глава государства планирует приехать с рабочей поездкой и в этот район. "Как-то все не получалось, но если даже не в этом, то в будущем году обязательно - это один из первых районов, который я просто обязан посетить", - отметил Александр Лукашенко.

Он констатировал, что в райцентре уже проведены солидные работы, и поручил продолжить начатое. "Надо город привести в нормальный вид и принципиально заняться производством, особенно сельским хозяйством. Район хороший, но он должен быть не в хвосте и даже не в середине", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко поинтересовался состоянием дел в районе, и в частности реализацией масштабного проекта по строительству завода по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО "Светлогорский ЦКК", открытие которого запланировано на 7 ноября.

Президент подчеркнул особую значимость этого предприятия для экономики района. "Это у вас снимет все проблемы, совсем другая жизнь для Светлогорска. Я, конечно же, просто обязан приехать в это время, открыть это предприятие и посмотреть, как оно будет работать", - сказал глава государства.

Он поручил новому руководителю района вникнуть в имеющиеся проблемные моменты и доложить о путях их решения.

По словам Президента, состояние дел в Борисовском районе напрямую влияет на ситуацию в Минской области в целом. "Понимаете свою ответственность в связи с этим. Орша - это пилотный проект. Может быть, потому что я лучше знаю этот регион в целом и этот регион для нас наиболее сложный. Мы поэтому за него взялись. Параллельно поручено правительству, всей стране заняться Борисовским регионом, Барановичским. Может быть, Молодечно… Пришло время этими регионами заниматься. Поэтому хотелось бы, чтобы вы начали свою работу с этого, - поручил Александр Лукашенко. - Это, конечно же, не Орша с теми проблемами, которые там есть, но и в Борисове их немало. Чем-то вы даже похожи".

"Эти районы - и Червенский, и Кричевский - очень важные, особенно Кричев в связи с тем, что там все-таки уровень промышленности высок. Червень попроще тем, что нет таких больших проблем. Но они везде и всегда есть", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также обратил внимание, что Червень находится близко к Минску. "Уверен, что приток населения туда (в Червенский район. - Прим. БЕЛТА) будет возрастать в связи с тем, что мы сужаем строительство жилья в Минске. И люди почувствовали вкус к деревне, к природе. Это касается и Борисова, и вас, и Смолевичей, и Смиловичей. Обратите на это внимание - должен быть порядок", - сказал Президент.

"Надо просто встряхнуться и начинать работать системно, аккуратно. Может, не всех вас сразу воспримут в районе. Наберитесь терпения, не надо ходить напролом. У нас люди толковые, умные, и, если они будут видеть, что хороший руководитель, они всегда поймут и поддержат. Я желаю вам всяческих успехов", - напутствовал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко дал согласие на назначение Андрея Горбачева председателем Буда-Кошелевского райисполкома, Вероники Байковой - председателем Лоевского райисполкома, Виктора Полуянова - председателем Октябрьского райисполкома, Дмитрия Алейникова - председателем Светлогорского райисполкома, Геннадия Денгалева - председателем Борисовского райисполкома, Николая Карповича - председателем Стародорожского райисполкома, Виталия Козлова - председателем Червенского райисполкома, Дмитрия Бочкова - председателем Кричевского райисполкома.-0-