Методы убийства Беларуси по методике оппозиции

Наша, как они себя называют правоцентристская оппозиция "порадовала" общественность очередными предложениями, которые гарантированно должны уничтожить белорусскую государственность, а либеральные интернет СМИ их радостно тиражируют.

Первое, что предлагается, это сделать белорусов униженными попрошайками социальных пособий, как на "цивилизованном" Западе. Ведь, после того, как предлагаемые реформы будут проведены в Беларуси, не будет ни промышленности, ни сферы услуг, а ЖКХ будет доступно только избранным.

Ведь за шелухой пропагандистских лозунгов прячется простая идея, а именно сделать Беларусь проходным двором для всех видов контрабандных и контрафактных товаров со всего мира. Неужели эти правоцентристы не знают, что сегодня мировые бренды шьются уже даже не в Азии, а в Африке за символические деньги. Там же разворачивается промышленность бытовых товаров.

Поэтому, сделать мизерные таможенные сборы и дать полную волю импортерам приведет к тому, что мы потеряем не только всю существующую промышленность, а значит и рабочие места, но и всякие перспективы эту промышленность развивать. Ну, не хотят понять эти стратеги того, что в наших условиях, открытый рынок это гибель собственной промышленности, а за ней науки, образования, а далее деградация населения.

Что будет, если государство откажется от национальной финансовой системы, сделав ее "независимой", как предлагают эти стратеги? А будет, все очень печально, ведь финансовой системой будут управлять те, для кого белорусский народ не более чем индейцы или австралийские аборигены.

Не знают, видимо, наши оппозиционеры, что белорусский народ никак не относится к первой, "исключительной" категории, так называемого "первого мира". Скорее, наш удел, быть дешевой рабочей силой возле немецкой или английской сантехники, как поляки и прибалты с болгарами и румынами.

Также не знают, эти ребятки того, что коллективный Запад, а это менее 10% населения потребляет более 70% ресурсов планеты Земля. И никто и никогда не поделится с белорусским народом тем, что этому Западу достается в результате натовских войн и эксплуатации ресурсов других народов.

Ведь не настолько наивна наша оппозиции, чтобы не понимать, что США и ЕС живут за счет эксплуатации природных ресурсов России, Африки и Ближнего Востока, печатая свои евро и доллар и покупая за эту печатную продукцию все, что им необходимо. А вовсе не за счет своего труда.

Почему в среде нашей оппозиции нет тех, кто отстаивает интересы белорусского народа, а не транснациональных корпораций и международного банковского сообщества остается без ответа. А ведь ответ находится на поверхности. Только разрушив белорусскую промышленность, а потом и государственность можно обеспечить поток дешевой рабочей силы.

Кто же будет финансировать оппозицию, которая будет бороться с тем, чтобы зарплаты были у рабочего на заводе, а не у банкиров. Чтобы на наших рынках и прилавках магазинов импорт был только наивысшего качества, а не вонючее барахло со всех концов света. Чтобы продукты питания были вкусными и полезными для здоровья, а не суррогатами произведенные по западным технологиям.

Ясно, что "золотой миллиард" не будет содержать нашу оппозицию, если она будет выражать интересы белорусского народа. Особенно, если мы и дальше будем обеспечивать собственную продовольственную безопасность и занимать приличную долю рынка нефтехимической и машиностроительной промышленности мира.

Поэтому, все эти предложения в очередной раз демонстрируют всю продажную сущность тех, кто называет себя оппозицией.

Неформальный союз молодых белорусских журналистов