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Лукашенко новым главам районов: вы не должны быть просто исполнителями
14.09.2017 17:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, принимая кадровые решения, дал согласие на назначение глав восьми райисполкомов страны, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
В частности, глава государства согласился с назначением Андрея Горбачева председателем Буда-Кошелевского райисполкома, Вероники Байковой — председателем Лоевского райисполкома. Виктор Полуянов возглавил Октярьский райисполком, Дмитрий Алейников — Светлогорский, Геннадий Денгалев — Борисовский, Николай Карпович — Стародорожский райисполком. Президент также согласился на назначение Виталия Козлова председателем Червенского райисполкома, Дмитрий Бочкова — главой Кричевского райисполкома.
Кроме того, президент дал согласие на назначение Дмитрия Матусевича заместителем министра экономики.
Президент также дал согласие на назначение Сергея Щербакова заместителем председателя Государственного комитета по науке и технологиям.
У ОАО "Гродно Азот" также появился новый генеральный директор, им стал Игорь Бобырь.
Президент акцентировал внимание, что требования к руководителям исполкомов районного уровня постоянно возрастают и одновременно с этим они получают все более широкие права. Пример этому — уборочная кампания этого года.
"Единственно, по-народному скажу, — вы не должны работать с губернаторами и с другими по принципу "он — начальник, а вы — дурак". Этого быть не должно. Вы фактически люди, назначаемые президентом", — сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что теперь главы районов имеют "солидные индульгенции, солидное прикрытие со стороны президента", но и спрос с них будет особый.
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Президент дал согласие на назначение глав восьми райисполкомов и напомнил, что полномочия их возрастают, как и ответственность.
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