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У Светлогорска и Буда-Кошелево – новые руководители

14.09.2017 20:38 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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ГОМЕЛЬ, 14 сентября — Sputnik. На должности председателей Светлогорского и Буда-Кошелевского районов пришли гомельчане Дмитрий Алейников и Андрей Горбачев.

До назначения оба трудились в областном центре главами администраций Советского и Центрального районов.

У Светлогорска и Буда-Кошелево – новые руководители
© Sputnik/ Григорий Сысоев
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Проявить себя на государственной службе у каждого было достаточно времени. Алейников работал в Советском районе с декабря 2014 года, Горбачев — в Центральном на полгода больше. Молодые чиновники успели вывести свои районы в лидеры по социально-экономическим показателям и благоустройству.

О новом мэре Светлогорска Дмитрии Алейникове известно, что ему 39 лет, получил образование по специальности "Электроэнергетика" в Гомельском государственном техническом университете имени П. Сухого, по распределению работал в отделе главного энергетика на литейном заводе "Центролит".

В 2003 году переведен на предприятие "Гомельоблгаз", где прошел путь от мастера газонаполнительной станции до главного инженера. До госслужбы возглавлял филиалы в системе "Гомельоблгаз". Беспартийный. Женат, воспитывает сына-пятиклассника.

Аграрный по своей сути Буда-Кошелевский район возглавил историк по образованию, бывший генеральный директор Гомельского дворцово-паркового ансамбля.

Андрей Горбачев родился в 1975 году в Гомеле. Выпускник Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины с 1999 по 2006 год трудился главным специалистом Гомельского областного Совета депутатов, затем почти шесть лет работал заместителем главы и больше четырех лет — главой администрации Центрального района города. Женат, имеет двоих несовершеннолетних детей.

Оба новоиспеченных руководителя — выпускники Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

 
Теги: Гомель
 
 
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Президент утвердил назначение руководителей четырех районов Гомельщины, двое из них переедут на госслужбу из областного центра.

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