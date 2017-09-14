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«Ъ»: Лукашенко не приедет на российский полигон

15.09.2017 08:48 — Новости Политики | БДГ  
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Владимир Путин посетит финальную стадию маневров «Запад-2017» на российском полигоне, а у его коллеги Александра Лукашенко, по данным «Ъ», планы изменились, и он, скорее всего, будет наблюдать за учениями из Беларуси.

Об этом пишет «Коммерсантъ», основываясь на данные собственного военно-дипломатического источника.

В четверг, 14 сентября, пресс-секретарь российского президента сообщил на пресс-конференции о том, что Владимир Путин может прибыть на один из полигонов России для наблюдения за учениями. Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе посетят один изполигонов России, как это было на учениях «Запад-2013». Однако, по последним данным, у президента Беларуси поменялись планы, и он останется в стране.

Военно-стратегические учения «Запад-2017» начались 14 сентября. По легенде, на территорию Беларуси были переброшены террористы из условных стран-агрессоров, после чего была подняла первая танковая армия и заблокировано воздушное пространство, чтобы боевики не получали боеснабжения.

В воздух были подняты 20 единиц авиации разных типов, а из российских регионов в место боевых действий были активизированы и переброшены десантники, которые впоследствии «уничтожили боевиков».

Фото: kp.by

 
 
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Владимир Путин посетит финальную стадию маневров «Запад-2017» на российском полигоне, а у его коллеги Александра Лукашенко, по данным «Ъ», планы изменились, и он,...

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