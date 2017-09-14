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«Ъ»: Лукашенко не приедет на российский полигон
15.09.2017 08:48 — Новости Политики | БДГ
Владимир Путин посетит финальную стадию маневров «Запад-2017» на российском полигоне, а у его коллеги Александра Лукашенко, по данным «Ъ», планы изменились, и он, скорее всего, будет наблюдать за учениями из Беларуси.
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В четверг, 14 сентября, пресс-секретарь российского президента сообщил на пресс-конференции о том, что Владимир Путин может прибыть на один из полигонов России для наблюдения за учениями. Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе
Военно-стратегические учения «Запад-2017»
В воздух были подняты 20 единиц авиации разных типов, а из российских регионов в место боевых действий были активизированы и переброшены десантники, которые впоследствии «уничтожили боевиков».
Фото: kp.by
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Владимир Путин посетит финальную стадию маневров «Запад-2017» на российском полигоне, а у его коллеги Александра Лукашенко, по данным «Ъ», планы изменились, и он,...
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