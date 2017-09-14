Президент: необходимо снять барьеры, тормозящие развитие бизнеса в малых городах и на селе

Александр Лукашенко. Фото из архива

15 сентября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Необходимо снять барьеры, тормозящие развитие бизнеса в малых городах и на селе. Такое поручение дал Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая сегодня с докладом министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича по проекту указа "О создании условий для развития торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения", передает корреспондент БЕЛТА.

Во время прошедшего в августе совещания по вопросам стимулирования деловой инициативы, на котором рассматривался пакет соответствующих документов, глава государства поставил задачу руководителям профильных ведомств подробно доложить о каждом из проектов законодательных актов. Образно говоря, защитить документ перед его подписанием.

"Торговля, общественное питание, бытовые услуги очень важны и прежде всего в малых городах и на селе. Никому не надо это объяснять. Меры, которые мы будем предпринимать, должны быть обращены на этот сектор оказания услуг. Мы договаривались о том, что надо снять бездумные, ненужные, тормозящие развитие, мешающие работать меры: например, сколько холодильников иметь, где посуду мыть, куда идти, куда не идти, что нести и как. Нужно делать это просто, но с санитарной точки зрения, организационных мер все должно быть абсолютно понятно для людей и безопасно. Вот вся концепция", - сказал Александр Лукашенко, принимая первого докладчика.

Глава государства спросил, какие подходы заложены в проекте рассматриваемого указа, какие изменения вносились в него после обсуждения.

Как доложил Владимир Колтович, принятие документа вызвано необходимостью сохранить гарантированное и достойное обслуживание населения в сельской местности по качеству, цене и ассортименту. При подготовке проекта указа учитывался главный принцип - никакие, даже самые благие, цели либерализации бизнеса не могут и не должны исключить потерю контроля и управляемость в экономике.

"Данным указом предлагается механизм, который реализует задачу: конкуренция везде, где возможно, государственное регулирование там, где необходимо", - отметил министр.-0-