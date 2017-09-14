15 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент, Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Беларусь Александр Лукашенко примет участие в активной фазе совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

По ее словам, Александр Лукашенко ознакомится с ходом учения на территории Беларуси. "Пока преждевременно говорить о конкретной дате и местах посещения. Данная информация будет озвучена позже", - сказала пресс-секретарь.

Наталья Эйсмонт по просьбе БЕЛТА также прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что изначально ожидалось присутствие Президента Беларуси в местах проведения учения на территории России, но теперь эти планы изменились. "Мы не рассматриваем этот вопрос именно в таком ракурсе. Конечно, в преддверии учения стороны вели консультации по различным каналам, согласовывали его подготовку, в том числе рассматривались варианты участия в этих мероприятиях на уровне глав государств. Однако изначально планировалось, что Александр Лукашенко примет участие в учении именно на территории Беларуси. Собственно, и официального приглашения главе белорусского государства приехать на это учение в Россию не поступало", - отметила пресс-секретарь.

Она пояснила, что такое решение обусловлено прежде всего тем, что в нынешнем году основная арена действий в ходе учения, включающая восемь полигонов и участков местности, находится на территории Беларуси, именно здесь задействованы основные силы и средства, в том числе российская составляющая. "Как известно, подобные масштабные белорусско-российские учения проводятся раз в два года поочередно на территории каждой из стран. В этот раз в центре событий именно территория Беларуси, а все остальные эпизоды учений носят второстепенный характер. Поэтому естественно, что именно в нашей стране ожидалось и участие двух президентов. Кстати, в адрес Президента России Владимира Путина было направлено приглашение, но на данный момент официального ответа на этот счет не поступало. Ждем", - заявила Наталья Эйсмонт.

Пресс-секретарь добавила, что, по имеющейся неофициальной информации, российская сторона прорабатывает другой формат участия Президента России в учении "Запад-2017".

Наталья Эйсмонт подчеркнула, что независимо от формата участия российской стороны Александр Лукашенко однозначно будет присутствовать на учениях в Беларуси в один из предстоящих дней. "Заявления в СМИ, о которых вы говорите, мы рассматриваем исключительно как инсинуации, и нам пока не понятно, с чем они связаны", - резюмировала пресс-секретарь.-0-