Касперский: публично отвечу на обвинения в адрес моей компании

МИНСК, 15 сен — Sputnik. Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский принял приглашение выступить в конгрессе США и заявил, что планирует публично ответить на обвинения в адрес компании и ее продукта.

Ранее комитет по науке, космосу и технологиям палаты представителей пригласил Касперского и еще четырех экспертов из американского правительства и частного сектора в области кибер-технологий на слушания 27 сентября.

Евгений Касперский отметил, что у него могут возникнуть сложности со сроками получения визы и рассчитывает на ускоренную процедуру.

I have accepted invitation to testify before US House of Representatives & address allegations about KL. Hope to get expedited visa. pic.twitter.com/Z24emERmnn — Eugene Kaspersky (@e_kaspersky) 14 сентября 2017 г.

​Министерство внутренней безопасности США предписало всем госучреждениям в трехмесячный срок прекратить использовать программы "Лаборатории Касперского". В министерстве запрет объяснили тем, что некоторые сотрудники компании якобы связаны с российской разведкой.

Американцам запретили использовать программы "Касперского">>

"Лаборатория Касперского" заявила, что информация клиентов защищена и работники компании не сотрудничают ни с каким равительством и не замешаны в кибершпионаже. Там также выразили уверенность, что необоснованность претензий может подтвердить расследование.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия США в отношении "Лаборатории Касперского" направлены на подрыв позиций российских компаний на мировой арене.