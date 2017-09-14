ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Касперский: публично отвечу на обвинения в адрес моей компании

15.09.2017 15:58 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 сен — Sputnik. Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский принял приглашение выступить в конгрессе США и заявил, что планирует публично ответить на обвинения в адрес компании и ее продукта.

Ранее комитет по науке, космосу и технологиям палаты представителей пригласил Касперского и еще четырех экспертов из американского правительства и частного сектора в области кибер-технологий на слушания 27 сентября.    

Евгений Касперский отметил, что у него могут возникнуть сложности со сроками получения визы и рассчитывает на ускоренную процедуру.

​Министерство внутренней безопасности США предписало всем госучреждениям в трехмесячный срок прекратить использовать программы "Лаборатории Касперского". В министерстве запрет объяснили тем, что некоторые сотрудники компании якобы связаны с российской разведкой.

Американцам запретили использовать программы "Касперского">>

"Лаборатория Касперского" заявила, что информация клиентов защищена и работники компании не сотрудничают ни с каким равительством и не замешаны в кибершпионаже. Там также выразили уверенность, что необоснованность претензий может подтвердить расследование.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия США в отношении "Лаборатории Касперского" направлены на подрыв позиций российских компаний на мировой арене.    

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава "Лаборатории Касперского" принял приглашение и выступит в Конгрессе США.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко будет наблюдать за учениями "Запад-2017" в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика