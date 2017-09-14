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Касперский: публично отвечу на обвинения в адрес моей компании
15.09.2017 15:58 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 сен — Sputnik. Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский принял приглашение выступить в конгрессе США и заявил, что планирует публично ответить на обвинения в адрес компании и ее продукта.
Ранее комитет по науке, космосу и технологиям палаты представителей пригласил Касперского и еще четырех экспертов из американского правительства и частного сектора в области кибер-технологий на слушания 27 сентября.
Евгений Касперский отметил, что у него могут возникнуть сложности со сроками получения визы и рассчитывает на ускоренную процедуру.
Министерство внутренней безопасности США предписало всем госучреждениям в трехмесячный срок прекратить использовать программы "Лаборатории Касперского". В министерстве запрет объяснили тем, что некоторые сотрудники компании якобы связаны с российской разведкой.
"Лаборатория Касперского" заявила, что информация клиентов защищена и работники компании не сотрудничают ни с каким равительством и не замешаны в кибершпионаже. Там также выразили уверенность, что необоснованность претензий может подтвердить расследование.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия США в отношении "Лаборатории Касперского" направлены на подрыв позиций российских компаний на мировой арене.
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Глава "Лаборатории Касперского" принял приглашение и выступит в Конгрессе США.
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