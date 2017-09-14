|
Лукашенко будет участвовать в учениях в Беларуси, Путин тоже приглашен
15.09.2017 17:45 — Новости Политики | БДГ
За ходом учений «Запад-2017» Главнокомандующий Вооруженными Силами страны Александр Лукашенко будет наблюдать на полигонах Беларуси.
Об этом сообщает
Напомним, 15 сентября российская газета «Коммерсантъ» распространила информацию о том, что Лукашенко
В пресс-службе отметили, что не рассматривали «этот вопрос именно в таком ракурсе», но участие президента в учениях «Запад-2017» планировалось изначально на территории Беларуси, так как здесь будут разворачиваться основные действия учений.
На восьми полигонах Беларуси находится большинство техники, военнослужащих и средств – как белорусских, так и российских. Именно на белорусской территории и ожидалось присутствие обоих президентов, и Владимиру Путину было послано официальное приглашение, ответа на которое пока нет.
Что касается российского лидера, то известно, что он посетит российско-белорусские маневры «Запад-2017» в Ленинградской области 18 сентября. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поездка не связана с тем, что западные страны обеспокоены учениями. Это обычная поездка на крупное военное учение, и Путин всегда посещает их как главнокомандующий России.
Военно-стратегические учения «Запад-2017»
Фото: president.gov.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За ходом учений «Запад-2017» Главнокомандующий Вооруженными Силами страны Александр Лукашенко будет наблюдать на полигонах Беларуси.
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии