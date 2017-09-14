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Лукашенко будет участвовать в учениях в Беларуси, Путин тоже приглашен

15.09.2017 17:45 — Новости Политики | БДГ  
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За ходом учений «Запад-2017» Главнокомандующий Вооруженными Силами страны Александр Лукашенко будет наблюдать на полигонах Беларуси.

Об этом сообщает Sputnik, ссылаясь на пресс-службу главы государства. В пресс-службе конкретно не сообщили о том, когда и где будет присутствовать президент, однако негативно отнеслись к информации, поданной российскими СМИ в пятницу.

Напомним, 15 сентября российская газета «Коммерсантъ» распространила информацию о том, что Лукашенко изменил свои планы и может не приехать в Россию, чтобы наблюдать за маневрами учений, и останется в Беларуси. Кроме того, официального приглашения президенту на учения от российской стороны не поступало.

В пресс-службе отметили, что не рассматривали «этот вопрос именно в таком ракурсе», но участие президента в учениях «Запад-2017» планировалось изначально на территории Беларуси, так как здесь будут разворачиваться основные действия учений.

На восьми полигонах Беларуси находится большинство техники, военнослужащих и средств – как белорусских, так и российских. Именно на белорусской территории и ожидалось присутствие обоих президентов, и Владимиру Путину было послано официальное приглашение, ответа на которое пока нет.

Что касается российского лидера, то известно, что он посетит российско-белорусские маневры «Запад-2017» в Ленинградской области 18 сентября. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поездка не связана с тем, что западные страны обеспокоены учениями. Это обычная поездка на крупное военное учение, и Путин всегда посещает их как главнокомандующий России.

Военно-стратегические учения «Запад-2017» начались 14 сентября. 

Фото: president.gov.by

 
 
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За ходом учений «Запад-2017» Главнокомандующий Вооруженными Силами страны Александр Лукашенко будет наблюдать на полигонах Беларуси.

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