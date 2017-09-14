ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минобороны: сотрудничество с Россией - на первом месте в коалиционной военной политике Беларуси

15.09.2017 18:50 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество с Россией - на первом месте в коалиционной военной политике Беларуси. Об этом сегодня заявил, отвечая на вопросы журналистов, начальник управления информации - пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Владимир Макаров, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макаров подчеркнул, что Беларусь проводит многовекторную миролюбивую внешнюю политику. "Но осуществляется и военное строительство, реализуется коалиционная военная политика. На первом месте в ней в качестве приоритетного направления - военно-техническое сотрудничество с Россией", - сказал он.

Беларусь не рассматривает в качестве противника ни одно из государств, это отражено в Военной доктрине, напомнил пресс-секретарь Минобороны. Речь идет в том числе о странах Запада, входящих в НАТО, добавил он. "Делаем все для того, чтобы противников у нас не было и впредь", - подытожил Владимир Макаров.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество с Россией - на первом месте в коалиционной военной политике Беларуси. Об этом сегодня заявил, отвечая на вопросы...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Прием по случаю 20-летия хоккейной команды Президента Беларуси состоялся во Дворце Независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика