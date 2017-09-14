Минобороны: сотрудничество с Россией - на первом месте в коалиционной военной политике Беларуси

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество с Россией - на первом месте в коалиционной военной политике Беларуси. Об этом сегодня заявил, отвечая на вопросы журналистов, начальник управления информации - пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Владимир Макаров, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макаров подчеркнул, что Беларусь проводит многовекторную миролюбивую внешнюю политику. "Но осуществляется и военное строительство, реализуется коалиционная военная политика. На первом месте в ней в качестве приоритетного направления - военно-техническое сотрудничество с Россией", - сказал он.

Беларусь не рассматривает в качестве противника ни одно из государств, это отражено в Военной доктрине, напомнил пресс-секретарь Минобороны. Речь идет в том числе о странах Запада, входящих в НАТО, добавил он. "Делаем все для того, чтобы противников у нас не было и впредь", - подытожил Владимир Макаров.-0-