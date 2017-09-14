15 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Прием по случаю 20-летия хоккейной команды Президента Беларуси состоялся во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием были приглашены несколько десятков человек вместе с их семьями - те, кто внес наибольший вклад в становление и развитие хоккейной команды, способствовал ее успехам на протяжении этих лет.

Специально к этому дню во Дворце Независимости подготовили импровизированную фотоэкспозицию, по которой можно проследить всю историю команды, наиболее знаковые моменты и матчи.

Для участников приема также провели экскурсию по Дворцу Независимости, рассказали об истории его строительства, внутреннем убранстве залов, во что огромный вклад внесли белорусские мастера. Гостям также было интересно лично посетить уже ставшие историческими места, где проходили важные политические форумы и события последних лет. Их вниманию также была представлена постоянная фотовыставка о важнейших вехах истории суверенной Беларуси.

В Зале торжественных церемоний состоялось совместное фотографирование, где к своей команде присоединился и Президент Беларуси Александр Лукашенко.

На интернет-странице хоккейной команды Президента Беларуси отмечается, что первую тренировку ледовая дружина главы государства провела в июле 1997 года. Команда уникальна тем, что в ней плечом к плечу на лед выходят ветераны и молодежь, бывшие профессионалы и любители, лидер страны и рядовые граждане. Их всех объединяет верность и преданность любимой игре, спортивный азарт и воля к победе.

Заслуги уникальной команды отмечены в святая святых мирового хоккея: в Зале хоккейной славы на родине игры в Торонто. Среди маек легенд мирового хоккея, рядом с Кубком Стэнли, хранится и хоккейная майка Президента Беларуси.-0-