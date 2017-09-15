Лукашенко: мы смогли выстроить гармонию в отношениях с Казахстаном

МИНСК, 16 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя государствами, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.



© Sputnik/ Алексей Никольский Назарбаев в ноябре приедет с официальным визитом в Беларусь

В поздравлении Лукашенко высоко оценил достигнутый за четверть века уровень сотрудничества между Минском и Астаной.

"Нам удалось выстроить гармоничную систему взаимодействия, которая охватывает все области двусторонних контактов. Беларусь и Казахстан продуктивно работают в рамках международных организаций и интеграционных объединений, реализуют совместные проекты", – говорится в поздравлении.

Лукашенко подтвердил приверженность Беларуси дальнейшему открытому и тесному диалогу для укрепления белорусско-казахстанских связей.

В свою очередь Назарбаев в послании главе белорусского государства обратил внимание, что сегодня белорусско-казахстанские отношения характеризуют не только конструктивный политический диалог, но и динамичное развитие делового партнерства и инвестиционного сотрудничества. "Уверен, что совместно мы сможем эффективно реализовать масштабные интеграционные проекты, направленные на обеспечение стабильности и повышение качества жизни наших граждан", – подчеркнул он.

Как ранее сообщал Sputnik, Назарбаев в ноябре планирует посетить с официальным визитом Беларусь. Как рассказал посол Казахстана в республике Ергали Булегенов, визиту президента Назарбаева в Беларусь будет предшествовать заседание совместной межправительственной комиссии, которое пройдет 22 сентября в Караганде. На заседании комиссии, уточнил Булегенов, будет рассматриваться сотрудничество двух стран в промышленности, АПК, а также в гуманитарной сфере. Кроме того, на заседании комиссии обсудят проекты двусторонних документов, которые планируется подписать во время визита Назарбаева в Беларусь.

О готовящемся визите заявила в июле этого года и глава Администрации президента Наталья Кочанова во время встречи с госсекретарем Казахстана Гульшарой Абдыкаликовой.

Последний официальный визит Назарбаева в Беларусь состоялся в 2012 году, а белорусского лидера в Казахстан — в 2013 году. Назарбаев планировал приехать в Беларусь в 2016 году, однако затем было решено перенести поездку на осень этого года.

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Президенты Беларуси и Казахстана регулярно встречаются на площадках различных саммитов — как в формате СНГ, так и ЕАЭС. В последний раз Лукашенко и Назарбаев проводили встречу в июне этого года на выставке "ЭКСПО-2017" в столице Казахстана.