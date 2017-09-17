Даля Грибаускайте - главе ООН: учения «Запад-2017» носят агрессивный характер

П ресс-служба литовского президента сообщает в понедельник о встрече Дали Грибаускайте с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеешем.

По словам Дали Грибаускайте, масштабные агрессивные учения «создают угрозу людям всего мира», и мировые лидеры должны знать «из первых уст» о том, что происходит в регионе.

Грибаускайте в информации представлена как «единственная из всех глав государств, испытывающих угрозы учений», которая получила возможность правдиво изложить ситуацию главе ООН.

Литовский президент считает, что учения имеют агрессивный и наступательный характер, так как скрываются масштабы, вооружение и сценарий военных учебных действий и тем самым моделируется конфликт со странами НАТО.

По словам главы Литвы, мир не должен «смотреть сквозь пальцы на агрессивные действия», необходимо делать выводы из событий, ранее происходивших в Крыму, Приднестровье, Южной Осети и Абхазии.

По мнению Грибаускайте, ООН не реагирует должным образом на нарушения международного права и выполняет свою миссию не в полном объеме. Она заявила, что поддерживает инициативы ООН и выразила готовность помочь в реформировании организации.

Генсек ООН Антониу Гуттееш ответил, что «понимает возникающие перед Европой угрозы и ценит усилия Литвы по привлечению внимания мира к вызовам безопасности в нашем регионе».

Грибаускайте заявила, что Литва готова сдерживать внешние угрозы и содействовать обеспечению мира на континенте.

Европа и США с опасением относятся к учениям «Запад-2017», которые проходят на территории Беларуси и России с 14 по 20 сентября. Так, замминистра национальной обороны Польши Михал Дворчик считает, что Россия после учений «Запад-2017» может оставить часть войск и техники на территории Беларуси. Опасения в связи с проведением у границ ЕС масштабных военных учений с участием российских войск высказывали страны ЕС, а также Украина.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте раскритиковала учения «Запад-2017» и заявила, что они демонстрируют подготовку к войне указанных стран с их западными соседями. В Эстонии опасаются того, что российские войска не уйдут из Беларуси. Ранее обеспокоенность по поводу учений «Запад-2017 » выразила Украина.

Ряд экспертов считает, что учения наносят ущерб имиджу Беларуси.

«Вокруг учений «Запад-2017» сейчас такой ажиотаж, что если бы у Лукашенко был выбор отказаться от их проведения, он бы отказался», – сказал в интервью БДГ политолог-международник Андрей Федоров.

Военный аналитик Александр Алесин в свою очередь считает, что учения стали поводом для обострения информационной войны, а военное их содержание отошло назад. «Я считаю, что военный аспект здесь находится на последнем месте», – подчеркнул он.

Из-за резкой критики соседних государств, Беларусь приняла решение пригласить на учения «Запад-2017» наблюдателей из ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, Красного креста, Латвии, Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Швеции и Норвегии, а также военных атташе, аккредитованных при посольствах в Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно заявлял , что учения «Запад-2017» максимально открыты, на них приглашено огромное количество международных наблюдателей.

Государственное издание «Советская Белоруссия» также отреагировала на нападки соседних стран. «Белорусская Военная доктрина гласит, что приоритетным направлением в коалиционной военной политике страны является укрепление системы коллективной безопасности и развитие отношений с Россией. Совместные же учения с Россией проводятся раз в два года поочередно на территориях Беларуси и России, отметил глава Минобороны, сообщил портал.

Фото: ria.ru