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Даля Грибаускайте - главе ООН: учения «Запад-2017» носят агрессивный характер
18.09.2017 14:19 — Новости Политики | БДГ
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По словам Дали Грибаускайте, масштабные агрессивные учения «создают угрозу людям всего мира», и мировые лидеры должны знать «из первых уст» о том, что происходит в регионе.
Грибаускайте в информации представлена как «единственная из всех глав государств, испытывающих угрозы учений», которая получила возможность правдиво изложить ситуацию главе ООН.
Литовский президент считает, что учения имеют агрессивный и наступательный характер, так как скрываются масштабы, вооружение и сценарий военных учебных действий и тем самым моделируется конфликт со странами НАТО.
По словам главы Литвы, мир не должен «смотреть сквозь пальцы на агрессивные действия», необходимо делать выводы из событий, ранее происходивших в Крыму, Приднестровье, Южной Осети и Абхазии.
По мнению Грибаускайте, ООН не реагирует должным образом на нарушения международного права и выполняет свою миссию не в полном объеме. Она заявила, что поддерживает инициативы ООН и выразила готовность помочь в реформировании организации.
Генсек ООН Антониу Гуттееш ответил, что «понимает возникающие перед Европой угрозы и ценит усилия Литвы по привлечению внимания мира к вызовам безопасности в нашем регионе».
Грибаускайте заявила, что Литва готова сдерживать внешние угрозы и содействовать обеспечению мира на континенте.
Европа и США
Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте
Ряд экспертов
«Вокруг учений «Запад-2017» сейчас такой ажиотаж, что если бы у Лукашенко был выбор отказаться от их проведения, он бы отказался», – сказал в интервью БДГ политолог-международник Андрей Федоров.
Военный аналитик Александр Алесин в свою очередь считает, что учения стали поводом для обострения информационной войны, а военное их содержание отошло назад. «Я считаю, что военный аспект здесь находится на последнем месте», – подчеркнул он.
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Государственное издание
Фото: ria.ru
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Об этом сообщает пресс-служба литовского президента в понедельник.
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