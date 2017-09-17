Во время учения "Запад-2017"

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси, Главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Лукашенко 20 сентября примет участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Планируется, что глава государства будет наблюдать за одним из главных эпизодов проходящего учения на 227-м общевойсковом полигоне (Борисовский). Кроме Президента на полигоне ожидается присутствие представителей высшего командования Вооруженных Сил Российской Федерации, руководства интеграционных структур - Союзного государства, СНГ, ОДКБ, а также иностранных наблюдателей и дипломатов.

Со смотровой площадки Президент оценит достигнутый уровень взаимодействия войск (сил) при ведении оборонительного боя.

Учение "Запад-2017" проводится до 20 сентября. На территории Беларуси задействованы полигоны Лепельский, Борисовский, Лосвидо, Осиповичский, два полигона ВВС и войск ПВО - Ружанский и Домановский, а также два участка местности в Витебской области - Дретунь и Глубокое. В России учение проходит на полигонах Лужский, Струги Красные и Правдинский в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.

Численность личного состава, участвующего в учении, составляет около 12,7 тыс. военнослужащих. При этом в Беларуси задействовано около 10,2 тыс. человек (от Беларуси - немногим более 7 тыс., России - около 3 тыс.), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе около 140 танков. Также будет использовано до 150 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 40 самолетов и вертолетов.

Белорусской стороной приглашены несколько десятков наблюдателей, в том числе от вооруженных сил Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Украины, Швеции и Эстонии, а также международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, НАТО, Международный комитет Красного Креста, интеграционных структур - Секретариата ОДКБ, Объединенного штаба ОДКБ, Секретариата Совета министров обороны СНГ, Антитеррористического центра СНГ, Союзного государства. Приглашения получили и представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованные при Министерстве обороны Беларуси.

По информации, озвученной МИД Беларуси 14 сентября, для освещения учения внешнеполитическое ведомство аккредитовало 273 иностранных журналиста.-0-