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Путин прокомментировал на учениях присутствие иностранных атташе

18.09.2017 17:41 — Новости Политики | БДГ  
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Глава российского государства Верховный главнокомандующий Владимир Путин понаблюдал за одним из этапов учений.

Владимир Путин побывал на полигоне «Лужский» в Ленинградской области и отметил присутствие на учениях «Запад-2017» иностранных атташе.

По информации министра обороны России Сергея Шойгу, который находится рядом с Путиным, за учениями в России наблюдают 95 представителей из 50 стран.

Российский президент отметил, что иностранные атташе интересуются учениями, сообщает РИА Новости.

Напомним, совместные белорусско-российские учения «Запад-2017» проходят на полигонах обеих стран с 14 по 20 сентября.

Из-за резкой критики соседних государств, Беларусь приняла решение пригласить на учения «Запад-2017» наблюдателей из ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, Красного креста, Латвии, Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Швеции и Норвегии, а также военных атташе, аккредитованных при посольствах в Беларуси.

Фото:  РИА Новости / Михаил Климентьев

 

 
 
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Глава российского государства Верховный главнокомандующий Владимир Путин понаблюдал за одним из этапов учений.

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