|
Путин прокомментировал на учениях присутствие иностранных атташе
18.09.2017 17:41 — Новости Политики | БДГ
Глава российского государства Верховный главнокомандующий Владимир Путин понаблюдал за одним из этапов учений.
Владимир Путин побывал на полигоне «Лужский» в Ленинградской области и отметил присутствие на учениях «Запад-2017» иностранных атташе.
По информации министра обороны России Сергея Шойгу, который находится рядом с Путиным, за учениями в России наблюдают 95 представителей из 50 стран.
Российский президент отметил, что иностранные атташе интересуются учениями, сообщает РИА Новости.
Напомним, совместные белорусско-российские учения «Запад-2017»
Из-за резкой критики соседних государств, Беларусь приняла решение
Фото:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава российского государства Верховный главнокомандующий Владимир Путин понаблюдал за одним из этапов учений.
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии