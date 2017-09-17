Путин прокомментировал на учениях присутствие иностранных атташе

Глава российского государства Верховный главнокомандующий Владимир Путин понаблюдал за одним из этапов учений.

Владимир Путин побывал на полигоне «Лужский» в Ленинградской области и отметил присутствие на учениях «Запад-2017» иностранных атташе.

По информации министра обороны России Сергея Шойгу, который находится рядом с Путиным, за учениями в России наблюдают 95 представителей из 50 стран.

Российский президент отметил, что иностранные атташе интересуются учениями, сообщает РИА Новости.

Напомним, совместные белорусско-российские учения «Запад-2017» проходят на полигонах обеих стран с 14 по 20 сентября.

Из-за резкой критики соседних государств, Беларусь приняла решение пригласить на учения «Запад-2017» наблюдателей из ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, Красного креста, Латвии, Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Швеции и Норвегии, а также военных атташе, аккредитованных при посольствах в Беларуси.