Минобороны РБ: Подляшье и Вильнюс возвращать не собираемся

МИНСК, 18 сен – Sputnik. Беларусь не собирается нападать на соседние государства, чтобы вернуть какие-либо города или территории, заявил начальник управления информации – пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны республики Владимир Макаров.

Сейчас на территории РФ и Беларуси проходят стратегические учения "Запад-2017", в которых принимают около 12,7 тысячи военнослужащих.

"Не будем нападать на Польшу, чтобы вернуть Подляшское воеводство. Не будем нападать на Литовскую Республику, чтобы вернуть Вильно. Никто не должен опасаться, что Беларусь будет возвращать соответствующие столицы и территории", – сказал Макаров.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что у Беларуси нет территориальных претензий ни к кому из стран-соседей.

По словам Макарова, военно-техническое взаимодействие Беларуси и России не несет никакой угрозы для соседних государств.