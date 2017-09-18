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Порошенко рассказал, как и чем США поможет украинской армии

19.09.2017 11:24 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 сен — Sputnik. Сенат США одобрил выделение 500 миллионов долларов на поддержку Украины в сфере безопасности и обороны, написал на своей официальной странице в соцсети Facebook президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко рассказал, как и чем США поможет украинской армии
© Sputnik/ Владимир Трефилов
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Порошенко в настоящее время находится с официальным визитом в США. Как ожидается, Порошенко выступит с речью в ходе общих дебатов Генассамблеи ООН, примет участие в саммите Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества, мероприятиях высокого уровня по вопросам реформирования ООН, а также вопросам противодействия использованию интернета в террористических целях.

"Сенат США одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной обороны на 2018". Согласно которому, предполагается выделить 500 000 000 долларов для поддержки Украины в сфере безопасности и оборонной сферах", — сообщил Порошенко, особо отметив, что Украине будут предоставлены "летальные вооружения оборонного характера".

Сенат США в понедельник утвердил проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год в объеме 692 миллиарда долларов. В документе расписываются и расходы, направленные на укрепление и поддержку военных других стран, в частности  содержится обещание помогать Украине. Кроме того, в одобренном сенаторами документе упоминается необходимость оказывать поддержку военным Эстонии, Латвии, Литвы.

"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", — заявил Порошенко.

Примечательно, что данное заявление прозвучало в день, когда в Минске ровно три года назад трехсторонней контактной группой по урегулированию конфликта в Донбассе был подписан меморандум. Стороны тогда  договорились о прекращении огня, отводе вооружений, прекращении наступательных действий, обмене пленными, амнистии участникам событий в Донбассе, проведении местных выборов. Однако требования данного меморандума выполняются лишь частично.

На заявление Порошенко уже отреагировали российские политики. Так председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что  заявления президента Украины о намерении освободить Донбасс с помощью американского летального вооружения  противоречат утверждениям США об оборонительном характере такого оружия.

​В Донецке и Луганске заявления Порошенко назвали "блефом" и предложили не спешить выдавать желаемое за действительное.

 
Теги: Минск
 
 
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Украинский лидер утверждает, что сенат США поддержал выделение военной помощи Украине.

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