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Лукашенко поддержал предоставление агроэкоусадьбам права оказывать дополнительные услуги

19.09.2017 11:37 — Новости Политики | БелТА  
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19 сентября, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предоставление субъектам агроэкотуризма права оказывать дополнительные услуги, в том числе проводить свадьбы, банкеты, юбилеи. Об этом он заявил сегодня, принимая с докладом министра экономики Владимир Зиновского по вопросам совершенствования агроэкотуризма, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я бывал в таких агроэкоусадьбах и видел, как отдыхают там люди. И это вполне нормальные заработки. Но запрещали проводить банкеты, свадьбы и т.д. Сейчас предлагается убрать эти запреты. Если людям там удобно провести день рождения или свадьбу, пусть проводят", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул важность развития в стране агроэкотуризма. "Это хорошо, что мы дали возможность людям, особенно на селе, в маленьких городах, в хороших местах заниматься этой деятельностью и получать для семьи определенные доходы, ведь в основном это семейный бизнес", - отметил глава государства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 сентября, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предоставление субъектам агроэкотуризма права оказывать...

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