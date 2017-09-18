19 сентября, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Предложения Совета по развитию предпринимательства будут обязательны к рассмотрению правительством. Это предложение поддержал Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом министра экономики Владимира Зиновского по вопросу повышения роли Совета по развитию предпринимательства при Президенте, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы предлагаете принять решения по Совету по развитию предпринимательства при Президенте, чтобы он был более вовлечен в процессы, которые происходят в среде предпринимателей. Особенно когда мы меняем какие-то правила или появляются новые правила, чтобы совет мог вносить предложения, обсуждать эти предложения в правительстве, министерствах, ведомствах. Хорошая норма, я с ней согласен: если совет вносит предложение в правительство, оно обязательно должно быть рассмотрено. Я согласен с повышением роли совета. Мы должны еще раз посмотреть на состав этого совета и сделать его действенным инструментом", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что снятие административных барьеров должно повлечь усиление ответственности бизнеса. "Мы снимаем практически все барьеры. С другой стороны, я требовал жесточайшую ответственность бизнесменов, руководителей компаний за результат, за то, что происходит у них в фирмах. Допустил какие-то просчеты, не дай бог, погибли люди - собирайся и иди в тюрьму. А как иначе: вот вам свобода и никакой ответственности? Нет", - отметил глава государства.

При этом Александр Лукашенко добавил, что встречался с бизнесменами, и они согласны с требованиями по усилению ответственности. "И меня уже многие предупреждают: смотрите не уйдите от контроля за нами. Если вы не хотите потерять управляемость в экономике и, дословно говорю, породить в стране бардак, контроль должен быть. Я против излишнего контроля, но надо оставить те контрольные функции, которые нужны государству", - заявил белорусский лидер.-0-