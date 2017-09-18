ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Предложения Совета по развитию предпринимательства будут обязательны к рассмотрению правительством

19.09.2017 12:10 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Предложения Совета по развитию предпринимательства будут обязательны к рассмотрению правительством

19 сентября, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Предложения Совета по развитию предпринимательства будут обязательны к рассмотрению правительством. Это предложение поддержал Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом министра экономики Владимира Зиновского по вопросу повышения роли Совета по развитию предпринимательства при Президенте, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы предлагаете принять решения по Совету по развитию предпринимательства при Президенте, чтобы он был более вовлечен в процессы, которые происходят в среде предпринимателей. Особенно когда мы меняем какие-то правила или появляются новые правила, чтобы совет мог вносить предложения, обсуждать эти предложения в правительстве, министерствах, ведомствах. Хорошая норма, я с ней согласен: если совет вносит предложение в правительство, оно обязательно должно быть рассмотрено. Я согласен с повышением роли совета. Мы должны еще раз посмотреть на состав этого совета и сделать его действенным инструментом", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что снятие административных барьеров должно повлечь усиление ответственности бизнеса. "Мы снимаем практически все барьеры. С другой стороны, я требовал жесточайшую ответственность бизнесменов, руководителей компаний за результат, за то, что происходит у них в фирмах. Допустил какие-то просчеты, не дай бог, погибли люди - собирайся и иди в тюрьму. А как иначе: вот вам свобода и никакой ответственности? Нет", - отметил глава государства.

При этом Александр Лукашенко добавил, что встречался с бизнесменами, и они согласны с требованиями по усилению ответственности. "И меня уже многие предупреждают: смотрите не уйдите от контроля за нами. Если вы не хотите потерять управляемость в экономике и, дословно говорю, породить в стране бардак, контроль должен быть. Я против излишнего контроля, но надо оставить те контрольные функции, которые нужны государству", - заявил белорусский лидер.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 сентября, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Предложения Совета по развитию предпринимательства будут обязательны к рассмотрению правительством. Это предложение...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко поддержал предоставление агроэкоусадьбам права оказывать дополнительные услуги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика