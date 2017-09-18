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На учениях “Запад-2017” произошло ЧП
19.09.2017 12:51 — Новости Политики | БДГ
Российские СМИ сообщают о том, что на российско-белорусских учениях “Запад-2017” произошло ЧП: вертолет пустил залп ракетами по зрителям и гражданским автомобилям.
Вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами класса «воздух-земля» зрителей. ЧП произошло на полигоне “Лужский” (недалеко от Санкт-Петербурга). Об этом сообщает “
«Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами», — рассказал собеседник издания.
Сообщается, что в результате ЧП пострадали два человека, сгорело несколько авто.
По
Отметим, что Европа и США
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Российские СМИ сообщают о том, что на российско-белорусских учениях “Запад-2017” произошло ЧП: вертолет пустил залп ракетами по зрителям и гражданским автомобилям.
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