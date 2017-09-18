На учениях “Запад-2017” произошло ЧП

Российские СМИ сообщают о том, что на российско-белорусских учениях “Запад-2017” произошло ЧП: вертолет пустил залп ракетами по зрителям и гражданским автомобилям.

Вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами класса «воздух-земля» зрителей. ЧП произошло на полигоне “Лужский” (недалеко от Санкт-Петербурга). Об этом сообщает “ Дождь ” со ссылкой на издание 66.ru .

«Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами», — рассказал собеседник издания.

Сообщается, что в результате ЧП пострадали два человека, сгорело несколько авто.

По данным "Фонтанки", инцидент произошел вечером 18 сентября, делом занимаются военные следователи. По предварительным данным, дело может быть возбуждено о нарушении правил безопасности использования военно-технических средств.