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На учениях “Запад-2017” произошло ЧП

19.09.2017 12:51 — Новости Политики | БДГ  
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Российские СМИ сообщают о том, что на российско-белорусских учениях “Запад-2017” произошло ЧП: вертолет пустил залп ракетами по зрителям и гражданским автомобилям.

Вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами класса «воздух-земля» зрителей. ЧП произошло на полигоне “Лужский” (недалеко от Санкт-Петербурга). Об этом сообщает “Дождь” со ссылкой на издание 66.ru.

«Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами», — рассказал собеседник издания.

Сообщается, что в результате ЧП пострадали два человека, сгорело несколько авто.

По данным "Фонтанки", инцидент произошел вечером 18 сентября, делом занимаются военные следователи. По предварительным данным, дело может быть возбуждено о нарушении правил безопасности использования военно-технических средств. 

Отметим, что Европа и США с опасением относятся к учениям «Запад-2017», которые проходят на территории Беларуси и России с 14 по 20 сентября. Так, замминистра национальной обороны Польши Михал Дворчик считает, что Россия после учений «Запад-2017» может оставить часть войск и техники на территории Беларуси.
 
 
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Российские СМИ сообщают о том, что на российско-белорусских учениях “Запад-2017” произошло ЧП: вертолет пустил залп ракетами по зрителям и гражданским автомобилям.

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