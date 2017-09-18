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Лукашенко: мы даем большую свободу бизнесу, но ответственность должна быть жесткой

19.09.2017 12:50 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко: мы даем большую свободу бизнесу, но ответственность должна быть жесткой

19 сентября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. В Беларуси предоставят большую свободу бизнесу, но должен быть соблюден баланс в плане ответственности за нарушения. На это обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая сегодня с докладом директора Национального центра законодательства и правовых исследований Вадима Ипатова по законопроекту о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект документа направлен на либерализацию законодательства об административной ответственности в части предпринимательской деятельности. Александр Лукашенко заметил, что Беларусь в этой сфере будет среди ведущих государств.

"Мы даем большую свободу нашему бизнесу. Беспрецедентную свободу и льготы - идите работайте. С другой стороны - жесточайшая ответственность за нарушения. Чтобы не получилось, что мы продекларировали ответственность субъектов хозяйствования, юридических лиц, ремесленников и прочих за нарушения, а на самом деле вторым нормативным правовым актом - законом - перечеркнули все это: свобода полная - ответственности мало или ее нет. Чтобы этот баланс был соблюден", - предупредил Президент.

Глава государства рассказал, что при выработке нормативных правовых актов по развитию предпринимательства представители бизнес-сообщества жаловались на непомерно тяжелые штрафы и другие административные наказания. "Вы предлагаете эти штрафы существенно уменьшить по определенным статьям, сократить сферу применения практики конфискации имущества", - отметил Александр Лукашенко.

Закрепляются условия привлечения субъектов хозяйствования к административной ответственности. Также будет расширен перечень оснований для освобождения от административной ответственности при условии устранения нарушений и исключены из законодательства невостребованные на практике составы нарушений. "Давайте обсудим этот проект закона, который должен быть рассмотрен в парламенте. К 1 октября, как обещали, мы должны ввести эти нормы в действие. Уложимся или нет?" - поинтересовался Президент.

Вадим Ипатов доложил, что основная задача законопроекта - обеспечить разумный и справедливый баланс. Налагаемые взыскания должны быть соразмерны причиненному ущербу, при этом выплата штрафов не должна приводить к ликвидации предприятий и сдерживанию деловой инициативы. В то же время административные санкции должны обеспечивать экономическую безопасность и порядок в сфере предпринимательства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 сентября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. В Беларуси предоставят большую свободу бизнесу, но должен быть соблюден баланс в плане ответственности за нарушения....

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