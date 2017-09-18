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Лукашенко подписал указ о расширении возможностей для бизнеса без регистрации ИП

19.09.2017 18:20 — Новости Политики | БелТА  
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19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 сентября подписал указ №337 "О регулировании деятельности физических лиц". Документом расширяется перечень видов экономической деятельности, которыми граждане вправе заниматься без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей при условии уплаты единого налога, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

В данный перечень вошли такие виды деятельности, как реализация самостоятельно изготовленных гражданами кулинарных изделий, предоставление мест для краткосрочного проживания физических лиц, выполнение по заказам потребителей работ по ремонту мебели, часов и обуви, пошиву одежды, настройке музыкальных инструментов, распиловке дров, погрузке грузов, кладке печей и каминов, а также выполнение отделочных работ и оказание гражданам услуг по разработке веб-сайтов, обслуживанию компьютерного и периферийного оборудования. В перечень также включены услуги по дизайну помещений, интерьера, мебели, одежды и обуви, графическому дизайну, парикмахерские и косметические услуги.

Таким образом, в перечне легализованы виды экономической деятельности, которые сегодня фактически осуществляются физическими лицами в домашних условиях (например, парикмахерские услуги) либо могут осуществляться в таких условиях без угрозы причинения вреда как отдельно взятым гражданам, так и обществу в целом.

Издание указа создаст дополнительные условия для повышения самозанятости населения, вовлечения его в экономическую деятельность и, следовательно, будет содействовать развитию предпринимательства в нашей стране.

Основные положения документа вступают в силу через месяц после официального опубликования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 сентября подписал указ №337 "О регулировании деятельности физических лиц". Документом...

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