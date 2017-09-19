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Мадуро после выступления Трампа в ООН обозвал его Гитлером
20.09.2017 08:42 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 сен – Sputnik. Венесуэльский президент Николас Мадуро назвал лидера США Дональда Трампа после его выступления на Генеральной ассамблее ООН "новым Гитлером".
© REUTERS/ Eduardo Munoz
"Агрессия нового Гитлера в международной политике, господина Трампа, направлена против венесуэльского народа", — сказал Мадуро.
Он также уточнил, что политика Трампа направлена на имперское и расовое превосходство.
По словам Мадуро, заявления американского президента можно трактовать как угрозу жизни венесуэльского лидера. "Хочу заявить народу: Дональд Трамп сегодня угрожал убить президента Боливарианской Республики Венесуэлы", – подчеркнул он.
Трамп, выступая с трибуны Генассамблеи, заявил, что Штаты готовы к в дальнейшем воздействовать на Венесуэлу, если ее правительство не изменит курс.
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Президент Венесуэлы полагает, что Трамп в своем выступлении угрожал его убить.
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