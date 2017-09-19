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Мадуро после выступления Трампа в ООН обозвал его Гитлером

20.09.2017 08:42 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 сен – Sputnik. Венесуэльский президент Николас Мадуро назвал лидера США Дональда Трампа после его выступления на Генеральной ассамблее ООН "новым Гитлером".

Мадуро после выступления Трампа в ООН обозвал его Гитлером
© REUTERS/ Eduardo Munoz
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"Агрессия нового Гитлера в международной политике, господина Трампа, направлена против венесуэльского народа", — сказал Мадуро.

Он также уточнил, что политика Трампа направлена на имперское и расовое превосходство.

По словам Мадуро, заявления американского президента можно трактовать как угрозу жизни венесуэльского лидера. "Хочу заявить народу: Дональд Трамп сегодня угрожал убить президента Боливарианской Республики Венесуэлы", – подчеркнул он.

Трамп, выступая с трибуны Генассамблеи, заявил, что Штаты готовы к в дальнейшем воздействовать на Венесуэлу, если ее правительство не изменит курс. 

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Венесуэлы полагает, что Трамп в своем выступлении угрожал его убить.

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