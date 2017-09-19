20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси, Главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Лукашенко наблюдает со смотровой площадки за ходом совместного стратегического учения Беларуси и России "Запад-2017" на 227-м общевойсковом полигоне Борисовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко по прибытии на полигон посетил вспомогательный пункт управления региональной группировки войск (сил) Беларуси и России, а также вспомогательный пункт управления 1-й танковой армии Западного военного округа Вооруженных Сил России.

Президенту доложили о развитии военно-политической обстановки в Европейском регионе и ее влиянии на обеспечение военной безопасности Союзного государства, о порядке применения армии, в том числе во взаимодействии с группировкой войск, действующей на северо-западном операционном направлении.

Глава государства также осмотрел подвижной пункт управления командующего РГВ(с). Данный бронированный автомобиль отечественного производства оснащен самыми современными средствами связи, которые позволяют управлять войсками непосредственно в движении.

"Молодцы! За короткий промежуток времени сделали хорошую систему", - отметил Президент.

На полигоне отрабатываются согласованные действия разнородных сил и средств вооруженных сил Беларуси и России по отражению наступления условного противника, проведению контратаки и дальнейшему его разгрому.

В ходе розыгрыша тактических эпизодов проходят апробацию новые образцы вооружения и военной техники оборонного сектора экономики Беларуси: легкобронированные автомобили "V1" (МЗКТ), бронетранспортер "Кайман", радиоэлектронные ружья для борьбы с мультикоптерами (ОАО "КБ Радар"), а также модернизированные танки Т-72 БМ3.

На полигоне присутствует руководство интеграционных структур - Союзного государства, СНГ, ОДКБ, иностранные наблюдатели и дипломаты.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" началось 14 сентября. На территории Беларуси задействованы полигоны Лепельский, Борисовский, Лосвидо, Осиповичский, два полигона ВВС и войск ПВО - Ружанский и Домановский, а также два участка местности в Витебской области - Дретунь и Глубокое. В России оно проходит на полигонах Лужский, Струги Красные и Правдинский в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.

При определении замысла учения "Запад-2017" учитывались современные подходы к применению войск (сил) на основе опыта современных вооруженных конфликтов. В основу замысла положен вариант возникновения кризисной ситуации и нарастания конфликта, связанный с возрастанием активности незаконных вооруженных формирований, международных сепаратистских и террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку. При этом противоборствующие стороны условно расположены в пределах реальных границ Беларуси: с одной стороны - "Северные", включающие Союзное государство, с другой - "Западные" - коалиция заинтересованных государств.

Численность личного состава, участвующего в учении, составляет около 12,7 тыс. военнослужащих. При этом в Беларуси задействовано около 10,2 тыс. человек (от Беларуси - немногим более 7 тыс., России - около 3 тыс.), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе около 140 танков. Также будет использовано до 150 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 40 самолетов и вертолетов.-0-