20 сентября, Борисов /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Учебные вопросы совместного стратегического белорусско-российского учения "Запад-2017" отработаны с высоким качеством. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на Борисовском полигоне во время смотра войск, участвующих в учении, передает корреспондент БЕЛТА.

"Учение проведено согласно утвержденному замыслу, поставленные цели достигнуты, учебные вопросы отработаны с хорошим качеством. На должном уровне решены задачи по совместной обороне в условиях современных вызовов и угроз безопасности", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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