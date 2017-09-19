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"Отработали с высоким качеством" - Лукашенко оценил итоги учения "Запад-2017"
20.09.2017 12:15 — Новости Политики | БелТА
20 сентября, Борисов /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Учебные вопросы совместного стратегического белорусско-российского учения "Запад-2017" отработаны с высоким качеством. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на Борисовском полигоне во время смотра войск, участвующих в учении, передает корреспондент БЕЛТА.
"Учение проведено согласно утвержденному замыслу, поставленные цели достигнуты, учебные вопросы отработаны с хорошим качеством. На должном уровне решены задачи по совместной обороне в условиях современных вызовов и угроз безопасности", - подчеркнул Александр Лукашенко.
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20 сентября, Борисов /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Учебные вопросы совместного стратегического белорусско-российского учения "Запад-2017" отработаны с высоким...
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