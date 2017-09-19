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Лукашенко поблагодарил журналистов за освещение учений "Запад-2017"
20.09.2017 12:30 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко высоко оценил работу журналистов, которые освещали на протяжении нескольких дней белорусско-российские совместные стратегические учения "Запад-2017".
© AP/ Sergei Grits
"Хочу поблагодарить всех журналистов, которые просто блестяще отработали эти учения", — заявил белорусский президент во время подхода к журналистам в среду после завершения учений, передает корреспондент Sputnik.
Как ранее сообщалось, освещать учения "Запад-2017" приехало рекордное количество журналистов.
За аккредитаций обратились 270 информагентств, изданий и телеканалов — это журналисты из США, Великобритании, стран Евросоюза, Японии, СНГ.
© Sputnik / Виктор Толочко
Журналисты и наблюдатели на полигоне "Осиповичский"
По данным МИД Беларуси, Минск также направил приглашения для наблюдателей из Латвии, Литвы, Польши, Украины, Швеции и Норвегии, чтобы они приехали на учения. Кроме этого, Минск пригласил наблюдателей НАТО, ОБСЕ, ООН.
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Белорусско-российские сентябрьские маневры освещало рекордное количество журналистов.
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