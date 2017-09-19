20 сентября, Борисов /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Учебные вопросы совместного стратегического белорусско-российского учения "Запад-2017" отработаны с высоким качеством. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на Борисовском полигоне во время смотра войск, участвующих в учении, передает корреспондент БЕЛТА.

"Учение проведено согласно утвержденному замыслу, поставленные цели достигнуты, учебные вопросы отработаны с хорошим качеством. На должном уровне решены задачи по совместной обороне в условиях современных вызовов и угроз безопасности", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Прошедшие маневры позволили повысить уровень слаженности органов военного управления и оперативной совместимости штабов различных уровней, а также боевую и, самое главное, товарищескую взаимопомощь белорусов и россиян при выполнении учебно-боевых задач. "Командиры и штабы получили хорошую практику в планировании действий войск. Показаны высокий уровень и мастерство в полевой, воздушной выучке личного состава соединений и воинских частей, входящих в состав региональной группировки", - отметил Президент.

Учение "Запад-2017" также позволило апробировать на практике положения новых уставных документов, определить дальнейшие пути сотрудничества в интересах развития вооруженных сил и укрепления обороноспособности двух государств.-0-