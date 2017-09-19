Лукашенко: Мы не будем воевать, если нас никто не будет трогать

Совместные военно-стратегические учения ВС Беларуси и России служат защите национальных интересов, и тот, кто опасается присутствия российских войск на территории Беларуси, может успокоиться.

Об этом заявил Александр Лукашенко 20 сентября во время посещения заключительного этапа учения «Запад-2017» на полигоне в Борисове, сообщает пресс-служба главы государства.

Отвечая на вопрос немецкого журналиста о гарантиях на то, что российские войска покинут Беларусь после учений, президент подчеркнул, что «эти гарантии даны уже много раз».

По словам Лукашенко, численность российских войск, участвовавших в предыдущих подобных учениях, была такой же, как и в «Запад-2017». Тем более что через неделю вопрос о нахождении их в нашей стране отпадет сам по себе.

«Мы не будем воевать против кого бы то ни было, если нас никто не будет трогать. Это самая большая гарантия», - заявил президент.

«Вы не волнуйтесь, мы не агрессивное государство, мы и так настрадались от войны, и вы тоже, хоть вы и воевали против нас, - сказал глава государства. - Поэтому ни вы не хотите воевать, я думаю, а мы тем более не хотим. Мы только-только восстановили довоенный уровень населения. С нашей земли никогда не исходили войны. Мы только от них страдали».

Лукашенко отметил, что он хочет «обычной человеческой безопасности», и чтобы белорусские люди знали, что их защитят в случае опасности. «Никакой атаки вы от нас не ждите - ни в Германии, ни в Польше, ни в странах Балтии, а тем более в родной Украине», - подчеркнул он.

Президент Беларуси заявил, что цели учения достигнуты, поздравил военнослужащих с успешным его окончанием и поблагодарил весь личный состав, принимавший участие в маневрах «Запад-2017», передает БЕЛТА .

Совместные учения белорусских и российских Вооруженных Сил «Запад-2017» прошли на территории обеих стран с 14 по 20 сентября.

Из-за резкой критики соседних государств, Беларусь приняла решение пригласить на учения «Запад-2017» наблюдателей из ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, Красного креста, Латвии, Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Швеции и Норвегии, а также военных атташе, аккредитованных при посольствах в Беларуси.

Глава российского государства Владимир Путин 18 сентября побывал на полигоне «Лужский» в Ленинградской области, где понаблюдал за одним из этапов «Запад-2017» и отметил присутствие на учениях иностранных атташе.

Сегодня Лукашенко заявил, что он и Владимир Путин заанее определились с тем, что будут принимать участие в учении каждый по отдельной программе.