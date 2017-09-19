Фотофакт: Макей прилетел в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН

МИНСК, 20 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей возглавляет белорусскую делегацию на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили Sputnik в пресс-службе МИД.

Дебаты Генассамблеи ООН проходят в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Белорусскую делегацию возглавил глава МИД республики Владимир Макей.

"19 сентября 2017 года министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей принял участие в открытии общих прений на высшем уровне на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, […] также провел ряд двусторонних встреч в штаб-квартире ООН", — рассказали в пресс-службе МИД.

Так, Макей уже встретился на полях Генассамблеи с администратором ПРООН Ахимом Штайнером, главами МИД Сербии Ивицем Дачичем и Финляндии Тимо Соини, главой Европейского совета Дональдом Туском, генсекретарем Европейской службы внешних действий Хельгой Шмидт.

Кроме того, Макей встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и руководителем внешнеполитического ведомства Судана Ибрагимом Гандуром.

Среди основных тем, которые поднимет Беларусь на международной площадке, — инициатива главы государства о новом процессе "Хельсинки-2", борьба с торговлей людьми и ряд иных вопросов.