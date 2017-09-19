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Минск и Москва проведут переговоры по газу на следующей неделе
20.09.2017 16:52 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 сен — Sputnik. Российская и белорусская стороны на следующей неделе проведут переговоры, на повестке дня будет и газовая тематика, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
© Sputnik/ Виталий Тимкив
На минувшей неделе
"Скорее всего, на следующей неделе", — сказал Дворкович в среду журналистам, отвечая на вопрос, когда запланированы переговоры с белорусской стороной.
По его словам, на переговорах планируется обсудить "промышленность, в том числе легкую промышленность, машиностроение и конечно проекты соглашений по газу, электроэнергии".
"Я имею в виду общий рынок, который должен формироваться с 2019 по 2025 год, то есть это долгосрочные такие переговоры сейчас начинаются", — уточнил вице-премьер.
Как ранее сообщал Sputnik, предметом переговоров станут условия поставки российского газа в Беларуси после 2019 года, а также общие подходы двух стран в создании в ЕАЭС единого рынка газа.
Если исходить из последних газовых договоренностей между Минском и Москвой и заявлений белорусского и российского руководства, можно сделать вывод, что стороны будут обсуждать траекторию цен на российский газ для Беларуси после 2019 года, возможность ее формирования в российских рублях и отказ российского Газпрома от монопольного доступа к трубопроводам, что необходимо для создания газового рынка.
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Будут обсуждаться проекты соглашений по единому рынку газа, а также вопросы промышленности и машиностроения.
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