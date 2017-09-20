МИНСК, 20 сен — Sputnik. ООН должна как можно быстрее развернуть силы миротворцев в Донбассе, выступил с призывом президент Украины Петр Порошенко.



© Sputnik/ Виктор Толочко Контактная группа не обсуждала введение миротворцев в Донбасс

Киев неоднократно выступал с заявлениями о необходимости миротворческой миссии в регионе. В Москве эту идею поддержали, отметив, что задачей "голубых касок" должно стать обеспечение безопасности наблюдателей ОБСЕ. Украинские власти с этим не согласны и требуют расширения мандата миротворцев; они будут присутствовать во всех районах конфликта, в том числе на российской границе.

"Я хочу вновь повторить свою просьбу в адрес Совета: развернуть миротворцев в Донбассе чем быстрее, тем лучше", — сказал Порошенко, выступая на министерском заседании по миротворческим операциям ООН.

По словам украинского лидера, Киев готов конструктивно принять участие в процессе обмена мнениями по этому вопросу.

"Путь к эффективному миротворчеству и к урегулированию ситуации проходит через безусловный вывод всего иностранного военного персонала, наемников, оружия и средств из Украины", — отметил он.

Порошенко также выступил с призывом направить техмиссию по оценке ситуации в Донбассе для подготовки развертывания миротворческой миссии. "Мы ждем, что такая миссия проведет оценку ситуации", — сказал Порошенко.

В среду в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, вопрос миротворцев переговорщиками не обсуждался. Вместе с тем он обратил внимание, что миротворческая миссия ООН была бы значимым шагом в урегулировании ситуации.