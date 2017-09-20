Лукашенко поздравил Саргсяна с Днем Независимости Армении

МИНСК, 21 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Минск и Ереван должны наращивать сотрудничество по всем направлениям, об этом говорится в поздравлении белорусского лидера по случаю Дня Независимости Армении.

Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Республики Армения Сержа Саргсяна с национальным праздником — Днем Независимости, сообщили в пресс-службе главы государства.

"С удовлетворением отмечаю, что наши страны традиционно связывают прочные отношения дружбы, партнерства и взаимного уважения", — сказано в поздравлении.

Белорусский лидер выразил уверенность, что дальнейшая активизация двустороннего диалога и наращивание сотрудничества по всем направлениям в полной мере отвечают интересам белорусского и армянского народов.