﻿ Лукашенко поздравил Саргсяна с Днем Независимости Армении. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко поздравил Саргсяна с Днем Независимости Армении

21.09.2017 09:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 21 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Минск и Ереван должны наращивать сотрудничество по всем направлениям, об этом говорится в поздравлении белорусского лидера по случаю Дня Независимости Армении.

Лукашенко поздравил Саргсяна с Днем Независимости Армении
© Фото: пресс-служба президента Беларуси
Лукашенко поздравил президента Таджикистана с Днем Независимости

Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Республики Армения Сержа Саргсяна с национальным праздником — Днем Независимости, сообщили в пресс-службе главы государства.

"С удовлетворением отмечаю, что наши страны традиционно связывают прочные отношения дружбы, партнерства и взаимного уважения", — сказано в поздравлении.

Белорусский лидер выразил уверенность, что дальнейшая активизация двустороннего диалога и наращивание сотрудничества по всем направлениям в полной мере отвечают интересам белорусского и армянского народов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский лидер уверен, что Беларусь и Армения должны и в дальнейшем активизировать двусторонний диалог.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Порошенко хочет "чем быстрее, тем лучше" ввести миротворцев в Донбасс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика