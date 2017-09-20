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Кадыров приедет в Минск

21.09.2017 11:26 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 сен — Sputnik. Делегация республики Чечни во главе с Рамзаном Кадыровым прибудет в Беларусь на следующей неделе, сообщил в четверг журналистам официальный представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Чеченская делегация посетит Минск с однодневным визитом 25 сентября.

Как пояснил Мирончик, делегацию возглавит глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. В Минске он проведет несколько встреч с руководством Беларуси.

Чечня и Беларусь поднимут вопросы двустороннего взаимодействия, углубления промышленной кооперации, увеличения поставок белорусской техники и продуктов в Чечню, а также привлечение белорусских специалистов к строительству ряда объектов в Чечне.

С кем конкретно проведет в Минске встречи Кадыров, во внешнеполитическом ведомстве не уточнили.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава Чеченской республики посетит Беларусь уже 25 сентября.

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