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Кадыров приедет в Минск
21.09.2017 11:26 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 сен — Sputnik. Делегация республики Чечни во главе с Рамзаном Кадыровым прибудет в Беларусь на следующей неделе, сообщил в четверг журналистам официальный представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
Чеченская делегация посетит Минск с однодневным визитом 25 сентября.
Как пояснил Мирончик, делегацию возглавит глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. В Минске он проведет несколько встреч с руководством Беларуси.
Чечня и Беларусь поднимут вопросы двустороннего взаимодействия, углубления промышленной кооперации, увеличения поставок белорусской техники и продуктов в Чечню, а также привлечение белорусских специалистов к строительству ряда объектов в Чечне.
С кем конкретно проведет в Минске встречи Кадыров, во внешнеполитическом ведомстве не уточнили.
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Глава Чеченской республики посетит Беларусь уже 25 сентября.
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