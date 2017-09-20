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МИД прокомментировал заявления Грибаускайте в ООН

21.09.2017 11:52 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 сен — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси прокомментировало громкие заявления президента Литвы Дали Грибаускайте, которые та сделала с трибуны Генеральной ассамблеи ООН.

На этой неделе Грибаускайте выступила в ходе общеполитических дебатов в рамках Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В своей речи литовский президент вновь резко высказалась о белорусско-российских учениях "Запад-2017" и строительстве БелАЭС.

"Выступление президента Литвы не содержит ничего нового", — заявил официальный представитель МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, отвечая на вопрос Sputnik.

В ведомстве напомнили, что Литва неоднократно выражала свою обеспокоенность и учениями, и строительством атомной станции. По словам Мирончика, позиция Беларуси в данных вопросах широко известна. "Нужно ли ее вновь озвучивать?" — задался он риторическим вопросом.

Беларусь и в вопросе строительства атомной станции, и в контексте военных учений действовала в соответствии с международными обязательствами и договорами. Впрочем, несмотря на это, литовская сторона продолжает призывать другие государства оказать давление на республику. В частности, Литва уже заявила о том, что не будет закупать энергию с БелАЭС и призвала другие страны региона последовать ее примеру. Подобную позицию соседнего государства МИД называл деконструктивной.

 
Теги: Минск
 
 
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Позиция Беларуси по регулярно поднимаемым Литвой вопросам широко известна, отметили в МИД.

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