Учения “Запад-2017” закончились, РФ выводит технику

Российские войска покидают Беларусь после окончания совместных с нашей страной военных учений “Запад-2017”.

На железнодорожной станции Верейцы под Осиповичами (Могилевская область) началась погрузка российской военной техники, которая была задействована в российско-белорусских учениях «Запад-2017», сообщает «Радио Свабода».

Накануне, в последний день учений, Александр Лукашенко посетил Борисовский полигон и заверил международное сообщество в том, что российские военные покинут территорию Беларуси после учений в полном составе. Так он ответил на вопрос представителя немецкого телевидения о том, может ли дать глава белорусского государства гарантию, что российские войска оставят территорию Беларуси по завершении учения.

"По-моему, эти гарантии уже даны много раз еще до этих учений. Я с удовольствием прокомментирую это спустя некоторое время, когда все войска, которые были привлечены на учения, будут в местах постоянной дислокации, в том числе и российские", — подчеркнул Лукашенко.

Военные учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября. Они носили стратегический характер и проводились в третий раз (ранее в 2009 и 2013 годах). Основная цель учений — проверка возможностей двух стран по обеспечению безопасности Союзного государства и его готовности к отражению возможной агрессии.

Учения проходили на территории двух стран — в Беларуси (на шести полигонах) и в России (в Ленинградской, Псковской и Калининградской областях). К учениям было привлечено 10 175 военнослужащих (из них 3100 — от России), 49 самолетов и вертолетов (27 — российских), более 500 единиц боевой техники, в том числе 138 танков, около 150 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 кораблей.

Из-за резкой критики соседних государств, Беларусь приняла решение пригласить на учения «Запад-2017» наблюдателей из ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, Красного креста, Латвии, Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Швеции и Норвегии, а также военных атташе, аккредитованных при посольствах в Беларуси.

Фото: Радио Свобода