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Учения “Запад-2017” закончились, РФ выводит технику
21.09.2017 11:58 — Новости Политики | БДГ
Российские войска покидают Беларусь после окончания совместных с нашей страной военных учений “Запад-2017”.
На железнодорожной станции Верейцы под Осиповичами (Могилевская область) началась погрузка российской военной техники, которая была задействована в российско-белорусских учениях «Запад-2017»,
Накануне, в последний день учений, Александр Лукашенко
"По-моему, эти гарантии уже даны много раз еще до этих учений. Я с удовольствием прокомментирую это спустя некоторое время, когда все войска, которые были привлечены на учения, будут в местах постоянной дислокации, в том числе и российские", — подчеркнул Лукашенко.
Военные учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября. Они носили стратегический характер и проводились в третий раз (ранее в 2009 и 2013 годах). Основная цель учений — проверка возможностей двух стран по обеспечению безопасности Союзного государства и его готовности к отражению возможной агрессии.
Учения проходили на территории двух стран — в Беларуси (на шести полигонах) и в России (в Ленинградской, Псковской и Калининградской областях). К учениям было привлечено 10 175 военнослужащих (из них 3100 — от России), 49 самолетов и вертолетов (27 — российских), более 500 единиц боевой техники, в том числе 138 танков, около 150 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 кораблей.
Из-за резкой критики соседних государств, Беларусь приняла решение
Фото: Радио Свобода
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Российские войска покидают Беларусь после окончания совместных с нашей страной военных учений “Запад-2017”.
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