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Встреча глав МИД стран ОДКБ прошла под председательством Макея на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН

21.09.2017 11:56 — Новости Политики | БелТА  
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Встреча глав МИД стран ОДКБ прошла под председательством Макея на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН
Фото с сайта МИД

21 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. На полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 сентября под председательством министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея состоялась встреча министров иностранных дел стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Во встрече также принял участие генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Министры иностранных дел обсудили вопросы координации взаимодействия по международной повестке дня, в том числе в ходе работы 72-й сессии Генассамблеи ООН. По итогам встречи министры подписали три совместных заявления: "О противодействии международному терроризму", "Об обеспечении всеобъемлющей стабильности в мире" и "О положении в Афганистане и угрозе усиления позиций международных террористических и экстремистских организаций в северных провинциях страны".

В этот же день Владимир Макей выступил на встрече министров иностранных дел стран - участниц Движения неприсоединения, которая состоялась в штаб-квартире ООН. Участники встречи обсудили политику односторонних принудительных мер и пути ее преодоления. Министр иностранных дел Беларуси представил позицию страны о недопустимости в международных отношениях политики односторонних принудительных мер, которые нарушают нормы и принципы международного права. По итогам встречи было принято совместное заявление.

В рамках мероприятий сегмента высокого уровня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Владимир Макей также принял участие в конференции в поддержку Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытании (ДВЗЯИ). Министр высказал полную поддержку международным усилиям по запрету ядерных испытаний и в области ядерного нераспространения и разоружения. По итогам мероприятия была принята декларация, предусматривающая усиление и расширение международных усилий в целях скорейшего вступления ДВЗЯИ в силу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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21 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. На полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20 сентября под председательством министра иностранных дел Беларуси...

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