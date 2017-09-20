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Чеченская делегация во главе с Кадыровым приедет в Минск

21.09.2017 11:27 — Новости Политики | БелТА  
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Чеченская делегация во главе с Кадыровым приедет в Минск
Рамзан Кадыров

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Чеченской Республики во главе с Рамзаном Кадыровым посетит Беларусь 25 сентября. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во время запланированных встреч с руководством нашей страны будут предметно обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, а также ряд перспективных направлений сотрудничества", - проинформировал Дмитрий Мирончик.

В частности, речь пойдет об углублении промышленной кооперации, поставках в Чеченскую Республику грузовой, сельскохозяйственной и пассажирской техники, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции белорусского производства. Обсуждено будет и привлечение белорусских специалистов к проектированию и строительству объектов в Чеченской Республике, наращивание экспорта строительных материалов.

О готовности приехать в Беларусь для обсуждения перспектив развития сотрудничества глава Чечни Рамзан Кадыров заявил еще в ноябре прошлого года в ответ на приглашение белорусского лидера Александра Лукашенко, которое прозвучало 17 ноября во время общения с российскими журналистами.

"Уважаемый Александр Григорьевич! Весьма тронут Вашими добрыми словами в адрес Чеченской Республики и чеченского народа! Они были высказаны в ходе пресс-конференции, состоявшейся в четверг в Минске. Считаю своим долгом заверить, что с таким же уважением мы относимся к Вам лично, к Республике Беларусь и к белорусскому народу! Однозначно, принимаю Вашу критику, как от мудрого, опытного политика, лидера дружественного России государства и братского народа! Сочту для себя за честь приехать в Минск и встретиться в любое удобное для Вас время", - написал тогда Рамзан Кадыров в своем Instagram. Он также пригласил Президента Беларуси посетить Чеченскую Республику.

Александр Лукашенко, отвечая на вопрос чеченского журналиста о создании с участием Беларуси в Чечне инвестиционной площадки для развития экономического сотрудничества, заявил, что готов поддержать такое предложение и напомнил, что чеченскую делегацию давно ждут в Минске. "И вина здесь не моя, а Рамзана, который дважды собирался сюда приехать. Целая программа была, которую мы должны были изучить в Беларуси. Но какие-то, наверное, обстоятельства этому помешали. Думаю, в ближайшее время мы встретимся, и чеченская делегация, как и делегации других регионов, поработав в Беларуси, найдет для себя что-то интересное. Мы готовы двигаться в вашу республику. Ваши возможности мы готовы тоже изучить", - подчеркнул глава белорусского государства.

Президент обратил внимание, что белорусско-чеченское сотрудничество пора активизировать. "Пора нам уже как-то наладить наши отношения, чтобы мы побыли в Чечне, посмотрели, что нужно чеченскому народу. Чтобы вы побыли у нас. И надо начинать этот процесс. Мы ждем вас. Надо делать первые шаги. Мы не считаем вас чужими людьми", - констатировал Президент Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Чеченской Республики во главе с Рамзаном Кадыровым посетит Беларусь 25 сентября. Об этом сообщил сегодня на брифинге...

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