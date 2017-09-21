Дебаты в Нью-Йорке: о чем говорили Лавров, Макей и другие

МИНСК, 22 сен — Sputnik. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке продолжаются общеполитические дебаты в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН

С трибуны ООН вещали глава российского МИД Сергей Лавров, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, министры иностранных дел Беларуси, Испании и Мексики и многие другие.

Макей предложил завершить "холодную войну" новым "хельсинкским процессом"

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил на Генассамблее ООН, что нужно завершить "холодную войну", запустив диалог о стратегических перспективах отношений между Евроатлантикой и Евразией, в первую очередь с участием Китая, России, США и ЕС. Минск готов предоставить площадку для такого глобального переговорного процесса.

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"Мы остались без общепризнанных рамок для дальнейшего поведения, различные силы стали по-разному интерпретировать это состояние геополитической неопределенности и соответствующим образом действовать: что было очевидным и законным для одних, было непонятным и нелегитимным для других", — сказал Макей на сессии Генассамблеи ООН.

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Глава МИД Беларуси напомнил о продвигаемой Минском идее сопряжения и взаимодействия между различными региональными интеграционными объединениями, а также поддержал инициативе КНР "Один пояс — один путь", от которой, по его словам, выгоду могут получить как отдельные участники, так и глобальная экономика.

Лавров вспомнил о Сенеке и не забыл о Трампе

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в четверг на Генассамблее ООН, назвал отрадным заявление президента США Дональда Трампа о важности соблюдения суверенитета государств. Речь главы российского МИД на 72-й сессии Генассамблеи ООН продлилась около 19 минут — вдвое меньше, чем говорил во вторник президент США Дональд Трамп.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik/ Речь Сергея Лаврова на 72-й сессии Генассамблеи ООН

Лавров на примере Ирана и КНДР продемонстрировал, что пока Вашингтон не готов реализовывать на практике собственные декларации. А на примере Кубы — порочность санкционного подхода США в отношении других государств.

Демонстрат. уход Пенса во время выступления Лаврова в ООН — ясный сигнал, что у нас с адм. США почти нет точек cоприкосновения. Без иллюзий. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 20 сентября 2017 г.

​Оценивая перспективы украинского урегулирования — центральной темы выступлений все три последних года, — Лавров констатировал: Киев изобретает новые уловки для того, чтобы не выполнять минские договорённости. Но даже в таких условиях, по его словам, Москва нацелена "на конструктивную работу, поиск общеприемлемых путей реализации минских договорённостей".

В конце своей речи глава российского МИД вспомнил о словах римского философа Сенеки о том, что "мы рождены, чтоб жить совместно".

Какие еще выступления цитировали мировые СМИ

Наиболее яркие и запоминающиеся высказывания политиков стали объектом внимания ряда ведущих мировых изданий. Так, газета Washington Post пишет, что канадский премьер Джастин Трюдо в своем выступлении говорил об исторических ошибках Канады в отношении коренных народов.

"Сейчас мы хотим примирения с коренным населением — метисами и инуитами", — заявил он.

Издание Universal отметило заявление Сергея Лаврова касательно угроз США по отношению к Венесуэле. "Недопустимо подстрекательство к беспорядкам и угрозы силового вмешательства в целях демократизации Венесуэлы, как и действия по подрыву легитимных властей в любой стране", — приводит газета слова российского дипломата.

Еще одной широко обсуждающийся в СМИ новостью стало заявление министра иностранных дел Мексики Луиса Видегарая об увеличении числа жертв мощного землетрясения до 273 человек. Он также заявил, что Мексика готова принять помощь России в ликвидации последствий мощного землетрясения.

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