|
Дебаты в Нью-Йорке: о чем говорили Лавров, Макей и другие
22.09.2017 08:46 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 сен — Sputnik. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке продолжаются общеполитические дебаты в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН
С трибуны ООН вещали глава российского МИД Сергей Лавров, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, министры иностранных дел Беларуси, Испании и Мексики и многие другие.
Макей предложил завершить "холодную войну" новым "хельсинкским процессом"
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил на Генассамблее ООН, что нужно завершить "холодную войну", запустив диалог о стратегических перспективах отношений между Евроатлантикой и Евразией, в первую очередь с участием Китая, России, США и ЕС. Минск готов предоставить площадку для такого глобального переговорного процесса.
"Мы остались без общепризнанных рамок для дальнейшего поведения, различные силы стали по-разному интерпретировать это состояние геополитической неопределенности и соответствующим образом действовать: что было очевидным и законным для одних, было непонятным и нелегитимным для других", — сказал Макей на сессии Генассамблеи ООН.
Глава МИД Беларуси напомнил о продвигаемой Минском идее сопряжения и взаимодействия между различными региональными интеграционными объединениями, а также поддержал инициативе КНР "Один пояс — один путь", от которой, по его словам, выгоду могут получить как отдельные участники, так и глобальная экономика.
Лавров вспомнил о Сенеке и не забыл о Трампе
Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в четверг на Генассамблее ООН, назвал отрадным заявление президента США Дональда Трампа о важности соблюдения суверенитета государств. Речь главы российского МИД на 72-й сессии Генассамблеи ООН продлилась около 19 минут — вдвое меньше, чем говорил во вторник президент США Дональд Трамп.
Лавров на примере Ирана и КНДР продемонстрировал, что пока Вашингтон не готов реализовывать на практике собственные декларации. А на примере Кубы — порочность санкционного подхода США в отношении других государств.
Оценивая перспективы украинского урегулирования — центральной темы выступлений все три последних года, — Лавров констатировал: Киев изобретает новые уловки для того, чтобы не выполнять минские договорённости. Но даже в таких условиях, по его словам, Москва нацелена "на конструктивную работу, поиск общеприемлемых путей реализации минских договорённостей".
В конце своей речи глава российского МИД вспомнил о словах римского философа Сенеки о том, что "мы рождены, чтоб жить совместно".
Какие еще выступления цитировали мировые СМИ
Наиболее яркие и запоминающиеся высказывания политиков стали объектом внимания ряда ведущих мировых изданий. Так, газета Washington Post пишет, что канадский премьер Джастин Трюдо в своем выступлении говорил об исторических ошибках Канады в отношении коренных народов.
"Сейчас мы хотим примирения с коренным населением — метисами и инуитами", — заявил он.
Издание Universal отметило заявление Сергея Лаврова касательно угроз США по отношению к Венесуэле. "Недопустимо подстрекательство к беспорядкам и угрозы силового вмешательства в целях демократизации Венесуэлы, как и действия по подрыву легитимных властей в любой стране", — приводит газета слова российского дипломата.
Еще одной широко обсуждающийся в СМИ новостью стало заявление министра иностранных дел Мексики Луиса Видегарая об увеличении числа жертв мощного землетрясения до 273 человек. Он также заявил, что Мексика готова принять помощь России в ликвидации последствий мощного землетрясения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава белорусского МИД в высокой трибуны презентовал инициативу "Хельсинки—2".
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии