МИНСК, 22 сен — Sputnik. Лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын назвал президента США Дональда Трампа "безумным маразматиком" и обещал дать решительный ответ на заявления хозяина Белого дома на Генеральной ассамблее ООН, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Выступая с трибуны ООН на этой неделе, Трамп назвал северокорейского лидера "человеком-ракетой", выполняющим миссию самоубийцы. Американский президент также заявил о намерении "полностью уничтожить" КНДР в случае угрозы.

В ответ на слова Трампа Ким Чен Ын заявил, что его оппонент не просто пригрозил стране свержением политического строя, но и выразил "свою антигуманную позицию пойти на уничтожение суверенного государства". Лидер Северной Кореи назвал речь Трампа "грубейшим сумасшедшим вздором", а самого президента США "хулиганом и гангстером, играющим с огнем, а не политиком".

Ким Чен Ын заверил, что Вашингтон ответит за слова президента Трамп. По словам северокорейского лидера, Пхеньян намерен пойти на "самые жесткие контрмеры, на самое жесткое в истории объявление войны КНДР". Ким Чен Ын обратил внимание, что это не риторические выражения в стиле Трампа.

"Я думаю сейчас о том, на какой ответ он рассчитывал, когда позволил таким эксцентричным словам сорваться у него с языка. На что бы Трамп ни рассчитывал, он получит результаты, превосходящие его ожидания. Я решительно настроен приручить огнем американского безумного маразматика", — пообещал Ким Чен Ын.

Так, возможным ответом на заявления Трампа может стать очередное испытание водородной бомбы в Тихом океане. "Я не знаю, какие будут меры, это дело товарища председателя нашего Госсовета (Ким Чен Ына), поэтому я точно не знаю. Может быть, это будет небывалое испытание водородной бомбы в Тихом океане", — заявил министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, который находится в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН.

В свою очередь, в Белом доме попытались оправдать слова президента. По словам представителей администрации Трампа, глава государства намеренно использует громкие заявления, чтобы достучаться до Ким Чен Ына. "Президент в действительности пытается донести до этого парня, что мы говорим серьезно", — сказал один из представителей администрации США.