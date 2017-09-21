Лукашенко - Анфимову: необходимо уйти от практики необоснованных проверок бизнесменов

Александр Лукашенко и Леонид Анфимов

22 сентября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая сегодня с докладом председателя Комитета государственного контроля Леонида Анфимова по проекту указа "О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности", потребовал уйти от практики необоснованных проверок бизнесменов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы обсуждали и договаривались, что перейдем от карательного уклона нашей контрольной деятельности на профилактическую работу. Мы сделаем основной акцент на профилактике правонарушений, уйдем от плановых проверок (хотя они у вас останутся - план есть план), сместим акцент на выборочные проверки. Я всегда это требовал: проверяйте кого хотите, но у вас должны быть основания, конкретные причины того, что вы пришли на предприятие, к бизнесмену, физическому или юридическому лицу. И если такие основания есть - пожалуйста, идите", - сказал Александр Лукашенко.

Однако если представители контрольных органов проверяют беспричинно или основания не подтверждаются, они должны за это нести ответственность. "А то так можно придумать различного рода основания, прийти - факты не подтвердились, и никто за это не ответит. По-моему, в этом нормативном правовом акте акцентов на этом нет. Обратите на это внимание. Никаких лазеек быть не должно", - подчеркнул Президент.

По его мнению, также необходимо сократить количество оснований для назначения внеплановых проверок. "Не надо там кучи этих оснований: захотелось - пошел проверять. Должны быть четко обозначенные основания и обстоятельства этих проверок", - обратил внимание глава государства.

/Будет дополнено/.-0-