ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко - Анфимову: необходимо уйти от практики необоснованных проверок бизнесменов

22.09.2017 10:59 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Лукашенко - Анфимову: необходимо уйти от практики необоснованных проверок бизнесменов
Александр Лукашенко и Леонид Анфимов

22 сентября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая сегодня с докладом председателя Комитета государственного контроля Леонида Анфимова по проекту указа "О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности", потребовал уйти от практики необоснованных проверок бизнесменов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы обсуждали и договаривались, что перейдем от карательного уклона нашей контрольной деятельности на профилактическую работу. Мы сделаем основной акцент на профилактике правонарушений, уйдем от плановых проверок (хотя они у вас останутся - план есть план), сместим акцент на выборочные проверки. Я всегда это требовал: проверяйте кого хотите, но у вас должны быть основания, конкретные причины того, что вы пришли на предприятие, к бизнесмену, физическому или юридическому лицу. И если такие основания есть - пожалуйста, идите", - сказал Александр Лукашенко.

Однако если представители контрольных органов проверяют беспричинно или основания не подтверждаются, они должны за это нести ответственность. "А то так можно придумать различного рода основания, прийти - факты не подтвердились, и никто за это не ответит. По-моему, в этом нормативном правовом акте акцентов на этом нет. Обратите на это внимание. Никаких лазеек быть не должно", - подчеркнул Президент.

По его мнению, также необходимо сократить количество оснований для назначения внеплановых проверок. "Не надо там кучи этих оснований: захотелось - пошел проверять. Должны быть четко обозначенные основания и обстоятельства этих проверок", - обратил внимание глава государства.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 сентября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая сегодня с докладом председателя Комитета государственного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Дебаты в Нью-Йорке: о чем говорили Лавров, Макей и другие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика