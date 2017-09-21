Макей пригласил Китай, Россия, США и ЕС в Минск для переговоров

Китай, Россия, США, государства ЕС могут собраться в Беларуси, чтобы «поставить точу в холодной войне».

Об этом на Генеральной ассамблее ООН заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей, отметив, что ООН должна помочь разрешить все споры без насилия и войны.

Макей считает, что все проблемы, которые копились с конца 90-х, говорят о неспособности «довести дело до конца в завершении холодной войны».

Глава МИД напомнил об инициативе президента Беларуси Александра Лукашенко провести новый переговорный процесс, подобный на Хельсинский, который проходил в 70-х годах.

Макей заявил, что Беларусь готова предоставить площадку для таких переговоров и выполнять эту функцию так же ответственно, как и в ситуации с урегулированием кризиса в Украине.

Договоренности, которые могут быть заключены в ходе международного диалога, будут способствовать завершению холодной войны и тем самым повернуть вспять «тенденцию растущей политической фрагментации в мире».

«За последние годы много говорилось, в том числе и с этой трибуны, об экономических причинах таких проблем. Если вкратце, то глобальная экономика не была подчинена формуле „выигрывают все“. Она работала в интересах корпоративного капитала, но не для простого человека», – сказал Макей.

По словам главы МИД, в мире наблюдается глобализация, которая, хоть и стимулирует прогресс и развитие экономики, но большинство населения планеты не смогло воспользоваться ее плодами, что привело к росту бедности и социального неравенства.

Необходимо глобализацию сделать более справедливой, и осуществить это можно с помощью «интеграции интеграций» – взаимодействия региональных процессов.

«Мы предлагаем, чтобы ключевые глобальные „игроки“, прежде всего Китай, Россия, США, государства Европейского союза, начали диалог о стратегическом видении новых конструктивных отношений», – заявил Владимир Макей.

Фото: AFP