Лукашенко главе КГК: проверяйте кого хотите, но обоснованно

МИНСК, 22 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что проверки бизнесменов должны быть только обоснованными, а если подозрения контролирующих органов не подтвердились, те должны нести за это ответственность.

В пятницу глава государства принял с докладом председателя Комитета государственного контроля Леонида Анфимова, который представил президентупроект указа "О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности", сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.

"Я всегда это требовал: проверяйте кого хотите, но у вас должны быть основания, конкретные причины того, что вы пришли на предприятие, к бизнесмену, физическому или юридическому лицу. И если такие основания есть — пожалуйста, идите", — сказал Лукашенко.

Однако, продолжил президент, если представители контрольных органов проверяют беспричинно или основания не подтверждаются, они должны за это нести ответственность.

Лукашенко напомнил главе КГК, что раньше была достигнута договоренность о том, что контролирующие органы уйдут "от карательного уклона" в своей деятельности и сделают главный упор на профилактику правонарушений. При этом плановые проверки останутся, но основным направлением работы должны стать выборочные проверки бизнеса.

"А то так можно придумать различного рода основания, прийти — факты не подтвердились, и никто за это не ответит. По-моему, в этом нормативном правовом акте акцентов на этом нет. Обратите на это внимание. Никаких лазеек быть не должно", — подчеркнул президент.

По его мнению, также необходимо сократить количество оснований для назначения внеплановых проверок. "Не надо там кучи этих оснований: захотелось — пошел проверять. Должны быть четко обозначенные основания и обстоятельства этих проверок", — обратил внимание глава государства.