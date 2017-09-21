ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко главе КГК: проверяйте кого хотите, но обоснованно

22.09.2017 11:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что проверки бизнесменов должны быть только обоснованными, а если подозрения контролирующих органов не подтвердились, те должны нести за это ответственность.

В пятницу глава государства принял с докладом председателя Комитета государственного контроля Леонида Анфимова, который представил президентупроект указа "О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности", сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.

"Я всегда это требовал: проверяйте кого хотите, но у вас должны быть основания, конкретные причины того, что вы пришли на предприятие, к бизнесмену, физическому или юридическому лицу. И если такие основания есть — пожалуйста, идите", — сказал Лукашенко.

Однако, продолжил президент, если представители контрольных органов проверяют беспричинно или основания не подтверждаются, они должны за это нести ответственность.

Лукашенко напомнил главе КГК, что раньше была достигнута договоренность о том, что контролирующие органы уйдут "от карательного уклона" в своей деятельности и сделают главный упор на профилактику правонарушений. При этом плановые проверки останутся, но основным направлением работы должны стать выборочные проверки бизнеса.

"А то так можно придумать различного рода основания, прийти — факты не подтвердились, и никто за это не ответит. По-моему, в этом нормативном правовом акте акцентов на этом нет. Обратите на это внимание. Никаких лазеек быть не должно", — подчеркнул президент.

По его мнению, также необходимо сократить количество оснований для назначения внеплановых проверок. "Не надо там кучи этих оснований: захотелось — пошел проверять. Должны быть четко обозначенные основания и обстоятельства этих проверок", — обратил внимание глава государства.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если основания для проверок не подтверждаются, контрольные органы должны нести за это ответственность, считает президент.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Макей пригласил Китай, Россия, США и ЕС в Минск для переговоров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика