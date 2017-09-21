Лукашенко - Анфимову: необходимо уйти от практики необоснованных проверок бизнесменов

Александр Лукашенко и Леонид Анфимов

22 сентября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая сегодня с докладом председателя Комитета государственного контроля Леонида Анфимова по проекту указа "О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности", потребовал уйти от практики необоснованных проверок бизнесменов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы обсуждали и договаривались, что перейдем от карательного уклона нашей контрольной деятельности на профилактическую работу. Мы сделаем основной акцент на профилактике правонарушений, уйдем от плановых проверок, сместим акцент на выборочные проверки. Я всегда это требовал: проверяйте кого хотите, но у вас должны быть основания, конкретные причины того, что вы пришли на предприятие, к бизнесмену, физическому или юридическому лицу. И если такие основания есть - пожалуйста, идите", - сказал Александр Лукашенко.

Однако если представители контрольных органов проверяют беспричинно или основания не подтверждаются, они должны за это нести ответственность. "А то так можно придумать различного рода основания, прийти - факты не подтвердились, и никто за это не ответит. По-моему, в этом нормативном правовом акте акцентов на этом нет. Обратите на это внимание. Никаких лазеек быть не должно", - подчеркнул Президент.

По его мнению, также необходимо сократить количество оснований для назначения внеплановых проверок. "Не надо там кучи этих оснований, - обратил внимание глава государства. - Должны быть четко обозначенные основания и обстоятельства этих проверок".

Александр Лукашенко отметил тот факт, что по действующему законодательству предприятия проверяют по находящимся в производстве правоохранительных органов материалам, хотя уголовное дело еще не возбуждено. Такого, подчеркнул Президент, быть не должно. "Возбудили уголовное дело - оно уже на контроле, вот тогда и проверяйте. Тогда можно проконтролировать работу и правоохранительных органов, и контролеров", - сказал он.

Глава государства считает, что сотрудники контрольных органов также должны нести ответственность за грубые нарушения при проведении проверок. "Надо, чтобы в этом нормативно-правовом акте подобная ответственность была прописана. Пусть это будет первый шаг в этом направлении, но все-таки они должны чувствовать свою ответственность. Конечно, не перенапрягая контролеров. А то мы сейчас у них отобьем не то что охоту, а всякое желание работать подобными мерами. Но ответственность должна быть у всех, в том числе и у контролеров", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Отдельно на встрече обсуждена система ведомственного контроля. Президент поинтересовался, какие меры будут предприняты в этом направлении. Была также отмечена необходимость оптимизации перечня контролирующих органов и сфер их деятельности. "Я хочу, чтобы вы мне по этим вопросам кратко доложили, чтобы мне можно было принимать решение: подписывать данный указ или нет. Но еще раз подчеркиваю: вы контролер, государственный человек и должны исключить все лишнее (жизнь показала, что мешает) и даже наперед посмотреть, что жизнь еще не подняла на поверхность. Но ни в коем случае вы не должны "либерализироваться" до такой степени, что мы потеряем управляемость в государстве. Баланс, баланс и еще раз баланс", - резюмировал белорусский лидер.-0-