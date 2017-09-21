Просто вместе: Каталония может передумать требовать суверенитета

МИНСК, 22 сен — Sputnik. Отношения официального Мадрида и Каталонии накалом своим тянут на многосерийный фильм, где Мадрид — деспотичный супруг, не признающий права своей второй половинки, а точнее — своего автономного сообщества на самоопределение. Мадрид в синопсисе настаивает на уничтожении каталонских листовок с требованием референдума и задержании его инициаторов.



© Sputnik/ Елена Шестернина Обыски и аресты сопровождают подготовку референдума в Каталонии

Референдум должен был пройти первого октября, но каталонские власти заявили, что готовы пересмотреть свои намерения. Sputnik вспомнил историю необретения Каталонией независимости.

Почему власти Каталонии передумали

Мадрид повел себя жестко — сперва официальные власти говорили о том, что референдум нарушает конституцию страны и конфисковывали листовки и оборудование для проведения референдума. А 20 сентября, прошли массовые задержания и под стражу взяли четырнадцать сотрудников каталонской администрации. Вице-президент правительства автономного сообщества Уриол Жункерас заявил, что это ставит под угрозу возможность референдума.



© Sputnik/ Мария Сибирякова Полиция Каталонии изъяла 100 тыс. брошюр за референдум

Власти не только конфисковали больше миллиона агитационных материалов, но и наложили арест на склад, в котором хранилось десять миллионов бюллетеней для голосования. Конституционный суд Испании кроме того единогласно приостановил действие закона парламента Каталонии о референдуме.

Правительство Испании также отправили в Каталонию три тысячи представителей полиции и Гражданской гвардии, но региональное правительство запретило судну с гвардейцами пришвартоваться в порту города Паламос. Правительство Каталонии считает, что власти Испании нарушают права человека, написал Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон в своем Твиттер-аккаунте.

We will not accept a return to the darkest times. The @catalangov stands by freedom and democracy #1Oct pic.twitter.com/9VU2YTWLtn — Carles Puigdemont (@KRLS) 20 сентября 2017 г.

"Мы не согласны вернуться в темные времена. Каталония выступает за демократию и свободу", — написал он.

Парламент Каталонии принял закон о референдуме в начале сентября. Оппозиционные партии пытались предотвратить его ускоренное принятие, заседание прерывалось шесть раз, однако решение все же было принято большинством голосов. Представители оппозиционных партий покинули голосование и заявили, что их права народных избранников были нарушены.

Первые попытки Референдума

Годы назад Каталония впервые заговорила о возможности Референдума. Референдум о независимости Каталонии планировали провести в 2014 году, но тогда Конституционный суд Испании заморозил подготовку к нему, так как референдум не соответствовал конституции. В итоге вместо референдума в сентябре 2014 года был проведен консультативный опрос, не имеющий прямой юридической силы. Во время опроса больше 80% населения Каталонии высказались за отделение от Испании.

Но история борьбы Каталонии за Независимость куда длиннее. В 1714 году во время войны против испанской монархии территорию захватили и присоединили к королевству. Еще во время генерала Франко сторонники каталонского самоопределения подвергались гонениям, самых активных сторонников сепаратизма расстреляли. В 1979 году Каталонии был присвоен автономный статус, а каталанский язык признали официальным в регионе.



© Sputnik/ Мария Сибирякова Власти Каталонии намерены провести референдум о независимости 1 октября

В январе 2006 года при участии премьер-министра Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро было принято решение о расширении самостоятельности Каталонии. Каталонцев определили как отдельную нацию и позволили самостоятельно распоряжаться местными налогами. В 2009 и 2010 году в Каталонии были проведены неофициальные консультативные референдумы о самоопределении, в голосовании приняли участие 30 % из 7 миллионов жителей.

Вскоре в октябре 2012 года испанские депутаты проголосовали против постановления, разрешающего властям Каталонии проводить референдум о самоопределении этого региона, потому референдум 2014 года юридической силы не имел.

Люди на улицах

Действия Мадрида возмутили каталонцев, на улицах проходят митинги. Несколько сотен человек вчера собрались перед зданием Высокого суда Каталонии с плакатами "Остановим диктатуру" и "Мы хотим голосовать".

Пресс-секретарь центрального правительства Испании Мендес де Виго заявил, что протесты организованы небольшой группой и не отражают общего настроения людей.