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Подписан указ о развитии торговли, общественного питания и бытовых услуг на селе и в малых городах

22.09.2017 16:48 — Новости Политики | БелТА  
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Подписан указ о развитии торговли, общественного питания и бытовых услуг на селе и в малых городах

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 сентября подписал указ №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания", сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Документ был подготовлен созданной на основании распоряжения Президента рабочей группой в рамках проводимой работы по стимулированию деловой активности и исключению излишних требований, предъявляемых к субъектам хозяйствования.

Указ направлен на развитие торговли, общественного питания и бытовых услуг на территории сельской местности и малых городских поселений со средней численностью населения до 10 тыс. человек.

Документ предусматривает возможность установления на отдельных территориях особого режима налогообложения в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания с уплатой налога на прибыль для предприятий в размере 6% и единого налога для индивидуальных предпринимателей в размере одной базовой величины, а также иных упрощенных условий осуществления этих видов деятельности.

Кроме того, предусматривается освобождение субъектов хозяйствования от налога на добавленную стоимость, налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности.

Действие налоговых льгот и иных условий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, закрепленных в документе, будет распространяться на населенные пункты и территорию вне населенных пунктов, определяемые решениями областных Советов депутатов.

Указ даст необходимый импульс развитию торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории сельской местности и в малых городах, а также позволит создать дополнительные рабочие места для граждан, проживающих на этих территориях.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 сентября подписал указ №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового...

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